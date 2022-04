iPhone 14 : une photo volée montrent tous les détails de son design

La présentation officielle des prochains iPhone 14 devrait se tenir courant septembre. Une photo de ce qui pourrait bien être toute la gamme des iPhone 14 vient d’être publiée sur le réseau social Weibo livrant toutes les dimensions et les formes des futurs smartphones de la marque à la pomme. En voici tous les détails.

Comme souvent, c’est à travers le réseau social chinois Weibo que l’on a quelques informations ayant fuitées sur les futurs produits high-tech à venir. La prochaine série de smartphones Apple est très attendue donc au centre de beaucoup d’attention notamment des personnes qui cherchent à tout savoir avant la présentation officielle. Une fois n’est pas coutume, Weibo a récemment livré la publication d’une photo semblant illustrer ce qui pourrait être les quatre prochains mobiles iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max et iPhone 14 Pro Max.

Plus précisément, les photos pourraient être celles prises à l’occasion de la réalisation d’un moule pour la production de coques de protection pour les iPhone 14 plutôt que les vrais combinés. Pourtant, ils correspondent à des détails notamment des dimensions des différents modèles dont nous avions entendu parler ces derniers mois.

Deux tailles d’écrans pour les iPhone 14

Si on prend un peu de « hauteur », il faut donc se faire à l’idée que la version mini ne sera très certainement pas reconduite cette année, Apple semblant avoir fait le choix d’une suppression de ce modèle qui n’aurait pas rencontré le succès escompté. L’écran le plus petit de cette nouvelle gamme serait donc 6,1 pouces de l’iPhone 14 (standard) et de la version Pro. Les versions Max auraient des surfaces d’affichage de 6,7 pouces.

Des blocs d’optiques plus épais et occupant plus d’espace à l’arrière

Les dimensions de l'îlot des capteurs semblent avoir grossi. En effet, sur le modèle Pro Max, on s’attend à une épaisseur de 4,17 mm donc 0,57 mm de plus que celle proposée au sein de l’actuel iPhone 13. Il semble que le bloc voit ses dimensions augmenter d’environ 5% ce qui promet une épaisseur supplémentaire mais également une occupation plus importante que la surface arrière. Rappelons que nous attendons un nouveau capteur embarquant 48 mégapixels à la place de celui de 12 mégapixels qui est installé sur la gamme actuelle. La présence de 7 lentilles serait l’une des causes de cette épaisseur supplémentaire mais prometteuse d’une limitation des artefacts et une plus grande netteté des images.

Le nouveau capteur (associé à la puissance de calcul du processeur intégré) doit permettre au smartphone de filmer avec une définition Ultra HD 8K soit la plus importante actuellement possible par des appareils grand public.

Pour la partie avant que nous ne voyions pas du tout sur la photo publiée sur le réseau social Weibo, on attend toujours deux poinçons avec le premier en forme pilule tandis que le deuxième serait circulaire pour accueillir les capteurs photo et autres nécessaires à la bonne exploitation des fonctionnalités de reconnaissance, de mesure de l’éclairage ambiant et pour prendre des selfies. Ce changement est toutefois attendu uniquement sur les versions Pro des iPhone 14 alors que les autres modèles devraient toujours avoir une encoche. Les tests préalables à la mise en production des iPhone 14 auraient été réalisés. Rappelons que nous attendons la présentation officielle courant septembre.