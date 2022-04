Le smartphone OnePlus Ace est officiel pour le marché chinois commercialisé sous le nom de OnePlus 10R chez nous

La marque OnePlus vient officiellement de présenter son nouveau smartphone de milieu de gamme, le OnePlus Ace. Il s’agit d’une version qui ne sera proposée qu’en Chine. Prochainement, nous devrions avoir droit au OnePlus 10R qui en sera une copie. En voici tous les détails.

Afin de toucher un public aussi large que possible et tenter de séduire autant de personnes qu’à la grande période de OnePlus, la marque a récemment lancé son nouveau flagship, le OnePlus 10 Pro. Mais celui-ci, malgré son rang, ne profite pas des toutes dernières technologies développées. En effet, c’est un autre modèle qui peut lui voler la vedette : le OnePlus Ace ou autrement appelé le OnePlus 10R ou encore realme GT Neo 3. Oui, vous avez bien lu, les trois appareils sont en fait des copies conformes dont on change juste la couleur de la coque et les bords (entre OnePlus et realme).

Techniquement, qu’est-ce qu’il y a dedans ?

Le nouveau smartphone OnePlus Ace ou OnePlus 10R est équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition FHD+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il est équipé d’un capteur photo principal de 50 mégapixels stabilisé avec un autre capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle et un dernier capteur de 2 mégapixels est là pour les photos en mode macro. Le mobile est animé par la puce MediaTek Dimensity 8100 Max, une version légèrement boostée du Dimensity 8100. Il est aidé par 8 ou 12 Go de mémoire vive et peut proposer jusqu’à 512 Go d’espace de stockage interne. À l’avant, il y a un capteur de 16 mégapixels pour les selfies avec un positionnement centré en haut de l’écran, une première pour la marque qui proposait jusqu’ici un poinçon dans le coin gauche. Autre « originalité » sur ce modèle, c’est la disparition du fameux bouton poussoir Slider Alerte, véritable marque de fabrique depuis la création de OnePlus.

Une charge ultra rapide : 15 min pour passer de 0 à 100%

Le OnePlus Ace ou OnePlus 10R dispose d’une batterie ayant une capacité de 4500 mAh supportant la charge à 150 watts. La batterie pourrait accepter jusqu’à 1600 cycles de charge alors que les autres modèles conventionnels vont jusqu’à 800, doublant ainsi sa durée de vie.

Le OnePlus Ace a été annoncé pour la Chine à 388 dollars pour la version 8+128 Go, 420 dollars pour 8+256 Go, 465 dollars pour 12+256 Go et 543 dollars pour 12+512 Go. Une annonce est attendue pour le OnePlus 10R à l’échelle mondiale le 28 avril prochain. Nous devrions en savoir plus sur la version commercialisée dans les autres pays hors Chine.