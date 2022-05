Les tailles des écrans externes des Samsung Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 et Google Pixel Fold connues ?

Ce n’est plus un secret pour personne, Samsung et Google prépare activement leur prochain et premier smartphone pliant. Une personne particulièrement bien informée et jugée sérieuse pense connaître les diagonales des écrans externes des Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 de Samsung mais aussi du Google Pixel Fold à venir. En voici tous les détails.

Nous attendons la présentation officielle des prochains smartphones pliants Samsung Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 qui viennent remplacer les actuels Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 en août prochain. Pour celui de Google, la date de l’annonce est beaucoup plus incertaine. En effet, beaucoup pensent que le géant américain montrera une bande-annonce du Pixel Fold lors de la conférence annuelle Google I/O qui se tiendra à partir du 11 mai prochain. Cela signifierait que l’appareil sortirait quelques mois plus tard mais d’autres rumeurs disent que le mobile ne sera pas prêt avant la fin de l’année. Un écran plus en largeur que le Galaxy Z Fold4 pour le Google Pixel Fold C’est l’analyste Ross Young, déjà à l’origine de quelques fuites s’étant révélées exactes qui pense connaître les diagonales des écrans externes des Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 et Google Pixel Fold. Pour lui, le Samsung Galaxy Z Fold4 aurait une surface d’affichage externe de 6,19 pouces soit équivalent de l’actuel Galaxy Z Fold3 avec un aspect tout en hauteur proposant une définition de 832x2260 pixels. Pour Ross Young, le premier smartphone pliant Google, que nous nommons Pixel Fold mais dont le nom définitif reste à être confirmé, aurait un écran externe avec une diagonale de 5,8 pouces avec un format large. Cela pourrait indiquer que le Pixel Fold se présenterait plus dans un format similaire à celui du Oppo Find N qu’à un Galaxy Z Fold3 ou Galaxy Z Fold4, lorsqu’il est fermé. Samsung Galaxy Z Fold 3 acheter au meilleur prix Rakuten

Fnac Marketplace 1243,00 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix Un écran externe plus grand pour le Galaxy Z Flip4 De son côté, le Galaxy Z Flip4 est pressenti avec un écran externe de 2 pouces, voire un peu plus. Rappelons que l’actuel Galaxy Z Flip3 propose une surface d’affichage externe de 1,9 pouce et qui sert principalement d’écran de consultation sans beaucoup de possibilité d’interaction obligeant l’utilisateur à ouvrir son mobile pour réaliser la plupart des opérations. Espérons que Samsung prendra soin de faire développer des applications ou des widgets idoines afin d’augmenter l’ergonomie de l’appareil et ainsi devoir déployer le mobile moins souvent. Samsung Galaxy Z Flip 3 acheter au meilleur prix Rakuten

