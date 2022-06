Une charge à 200 watts pour l’un des prochains smartphones de la marque Vivo ?

Actuellement sur le marché des smartphones, la course est à celui qui propose les délais de recharge les plus courts possibles. Chaque fabricant fait ainsi une surenchère sur la puissance supportée par leurs appareils. Il se pourrait que l’un des prochains smartphones Vivo profite d’une charge à 200 watts, soit la plus élevée à ce jour.

Puisqu’il est admis que nous n’arriverons pas à obtenir des autonomies supérieures à deux jours grand maximum d’utilisation de la batterie d’un smartphone, les fabricants pallient cela en proposant de charger de plus en plus rapidement l’appareil. Pour cela, ils utilisent des technologies diverses et variées afin de passer le moins de temps possible branché à une prise pour continuer à utiliser le smartphone. Différents matériaux sont employés et la batterie est même divisée en deux unités pour limiter les risques de surchauffe, par exemple. Actuellement, la charge la plus rapide est proposée par un bloc d’alimentation de 150 watts qui est proposé sur le realme GT Neo 3. Il sera disponible à la vente à partir du 15 juin. Un mobile de la marque OnePlus devrait également proposer une telle possibilité. Le Poco F4 GT peut supporter la charge à 120 watts ce qui est aussi le cas des Xiaomi 12 Pro, 11T Pro et Redmi Note 11 Pro+ 5G.

Un futur fleuron qui supportera une charge à 200 watts

C’est par la voie du pronostiqueur @DigitalChatStation publiant un message sur le réseau social chinois Weibo, que l’on apprend que la marque Vivo pourrait proposer une charge à 200 watts sur l’un de ses prochains smartphones. Selon cette fuite, il semble que le fabricant ait prévu dans un premier temps d’offrir une charge à 100 watts pour l’un de ses modèles phares avant de se raviser pour finalement proposer un niveau de charge deux fois plus élevé dépassant ainsi largement la concurrence. La batterie aurait une capacité de 4000 mAh ce qui n’est pas énorme si on la compare à la plupart des autres modèles qui proposent 5000 mAh pour une bonne autonomie. Toutefois, cette capacité permet non seulement de ne pas à avoir à trop « remplir » et ainsi proposer des temps de charge record pour continuer sa journée. Attention toutefois à ce chiffre de 4000 mAh qui est souvent utilisé pour les fabricants comme référence de capacité pour annoncer des vitesses de charge très rapides. Il se pourrait que cela ne soit qu’une mention référence et pas forcément la réelle capacité de la batterie du prochain fleuron de la marque Vivo. D’ailleurs, à ce sujet, nous ne savons pas de quel modèle il s’agira. Le Vivo X80 Pro qui doit débarquer prochainement en France sera équipé d’une batterie de 4700 mAh supportant la charge à 80 watts.

