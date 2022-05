Le Vivo X80 Pro annoncé pour les marchés européens avec une configuration très musclée

Fin avril, la marque chinoise Vivo annonçait la commercialisation des smartphones Vivo X80 et Vivo X80 Pro pour la Chine. Maintenant, c’est au tour des autres pays dont le continent Européen de voir débarquer la version la plus aboutie, le Vivo X80 Pro dont voici tous les détails.

Alors que la Chine va pouvoir profiter des smartphones Vivo X80 et X80 Pro, seule la version X80 Pro dotée d’un processeur Qualcomm sera commercialisée hors de son pays d’origine, sur les différents marchés internationaux. Pour l’occasion, Vivo a choisi la puce la plus puissante du moment pour les mobiles sous Android, à savoir un Snapdragon 8 Gen 1 qui est ici associé à 12 Go de mémoire vive LPDDR5 et à 256 Go d’espace de stockage au format UFS 3.1. Cela devrait lui permettre d’offrir des performances aussi importantes que les autres mobiles haut de gamme dont le OnePlus 10 Pro, le Honor Magic4 Pro, le Oppo Find X5 Pro, le Xiaomi 12 Pro, le Sony Xperia 1 IV, le Nubia Red Magic 7 Pro, le realme GT 2 Pro, le Motorola edge30 Pro ou le Poco F4 GT, par exemple.

Un écran AMOLED et une charge très rapide

Le smartphone Vivo X80 Pro dispose d’un écran de 6,78 pouces avec une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz sur une dalle AMOLED prometteuse d’un très haut niveau de luminosité, selon le fabricant. Il est animé par une batterie d’une capacité de 4700 mAh supportant la charge filaire à 80 watts, comme le OnePlus 10 Pro ou le Oppo Find X5 Pro. Le mobile peut se charger sans fil à 50 watts et propose la charge inversée. Il est compatible 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth et NFC. Il y a un émetteur infrarouge, comme sur les smartphones de la marque Xiaomi, afin d’en faire une télécommande universelle avec l’application idoine. Le smartphone dispose d’un lecteur d’empreinte digitale à ultrasons sous l’écran. L’appareil est certifié IP68, donc résistant aux immersions sous l’eau douce et à la poussière.

Une configuration photo musclée

Pour la partie photo, le Vivo X80 Pro est plutôt bien loti avec un capteur principal stabilisé de 50 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels pour un zoom optique 2x et un périscope 8 mégapixels pour un zoom optique 5x. Notez la présence de la puce de traitement d’images développée par la marque, le chipset V1 et des optiques Zeiss pour limiter les aberrations chromatiques. Pour les selfies, il faut compter sur la présence d’un capteur de 32 mégapixels.

Le smartphone Vivo X80 Pro est animé par Android 12 avec une surcouche logicielle FunTouch OS 12. La marque promet 3 ans de mises à jour Android et 3 ans de mises à jour de sécurité. Pour le moment, Vivo n'a pas précisé la date de disponibilité du Vivo X80 Pro ni son prix mais comptez sur nous pour vous en dire plus dès que nous en serons informés.