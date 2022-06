Samsung préparerait un smartphone pliant beaucoup plus abordable pour les prochains mois

Si la marque n’a pas été la première à lancer un smartphone pliant sur les marchés, elle s’impose aujourd’hui très largement à la faveur de la commercialisation de deux modèles, le Galaxy Z Flip3 et le Galaxy Z Fold3 mais qui sont encore trop chers pour être largement adoptés. Aussi, il semble que le fabricant travaillerait sur un ou plusieurs modèles de smartphones pliants qui soient bien plus abordables et que nous pourrions voir arriver dans les mois à venir.

Leader incontesté sur le marché des smartphones pliants avec près de 74% de parts de marché, Samsung envisagerait de continuer à développer des téléphones portables pliants afin de toucher un public aussi large que possible et pourquoi pas jusqu’à l’entrée de gamme. En effet, pour le moment, ces appareils ont demandé de très nombreuses heures de recherche et de développement, sont complexes à fabriquer et donc proposés à des tarifs relativement élevés, voire très élevés pour certains. Mais si les marques veulent imposer le modèle pliant comme standard pour les prochaines générations, il faut également que le concept se « démocratise » et soit plus aisé à fabriquer et donc plus économique mais ce n’est pas pour tout de suite.

Un ou plusieurs smartphones pliants pour les séries A

Si Samsung s’apprête à dévoiler les nouveaux Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 début août, selon un message posté sur le réseau social Twitter par une personne bien renseignée, il semble que le géant sud-coréen travaille également à la fabrication d’un smartphone pliant beaucoup plus abordable qui serait lancé sur les marchés et qui pourrait appartenir à la série A de Samsung, soit les modèles d’entrée/milieu de gamme, les séries S étant celles représentant les flagships de la marque. Toutefois, l’individu précise que cela ne pourrait se faire avant 2024. Reste à voir quel sera le format de ce type d’appareil étant donné qu’actuellement, avec les Z Flip3 et Z Fold3, Samsung utilise une charnière horizontale et une autre verticale, proposant, respectivement, une « ouverture à clapet » ou s’ouvrant comme un livre.

Selon plusieurs études, le marché des smartphones pliants est en croissance. Samsung a prévu d’augmenter ses productions pour ses modèles Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4. En outre, un rapport de Display Supply Chain Consultants établit que l’expédition de smartphones pliants a suivi une croissance de 571% au cours du premier trimestre 2022 par rapport à l’année précédente ce qui représente un total de 2,22 millions d’unités expédiées.

