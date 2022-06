De nouveaux détails sur les prochains smartphones Xiaomi 12S et Xiaomi 12S Pro

Il semble que la marque Xiaomi ait encore de la ressource pour proposer d’autres déclinaisons pour la série des smartphones Xiaomi 12. Le Xiaomi 12S et le Xiaomi 12S Pro livrent plusieurs détails de leur configuration technique à la faveur de quelques indiscrétions.

La série de smartphones haut de gamme Xiaomi a été la première de l’année 2022 et quelques mois plus tard, nous avons effectivement trois modèles commercialisés, le Xiaomi 12X, le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12 Pro. Il semble qu’une version Ultra se prépare mais nous n’avons pas encore de date de présentation officielle même si nous savons que la marque chinoise travaille avec Leica pour l’optimisation des photos sur ce projet. Deux autres téléphones pourraient prochainement rejoindre cette offre. Il s’agit des Xiaomi 12S et Xiaomi 12S Pro.

Les détails techniques sur les Xiaomi 12S et Xiaomi 12S Pro

Le Xiaomi 12S a été récemment repéré sur les listes de l’application de mesure de performances Geekbench dévoilant qu’il embarquerait une puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 avec 12 Go de mémoire, au moins pour l’une de ces déclinaisons vu qu’il est possible que l’appareil soit proposé avec plusieurs capacités de RAM à différents prix. Le Xiaomi 12S Pro devrait également utiliser ce chipset pour fonctionner. Rappelons qu’il s’agit d’une version boostée du Snapdragon 8 Gen 1 que l’on trouve sur la plupart des modèles haut de gamme des différentes marques.

Plusieurs déclinaisons sont possibles

Si on en croit les rumeurs, le Xiaomi 12S Pro aura aussi une version équipée d’un autre processeur, un MediaTek Dimensity 9000 à la place de la puce Qualcomm. Le Xiaomi 12S serait lancé avec 8+128 Go, 8+256 Go ou 12+512 Go. Le Xiaomi 12S Pro avec le Soc Qualcomm serait, quant à lui, décliné en 8+128 Go, 8+256 Go ou 12+512 Go tandis que la version avec le processeur MediaTek serait proposée en 8+256 Go ou 12+512 Go.

Le Xiaomi 12S Pro est attendu avec la possibilité d’une charge à 120 watts. L’histoire ne dit pas si le fabricant va livrer le bloc d’alimentation avec l’appareil où s’il faudra se le procurer au détail. Nous aurons toutes ces informations précisées lorsque les différentes déclinaisons seront officialisées par le fabricant et si on en croit les rumeurs à ce sujet, cela pourrait être pour bientôt, peut-être courant juillet, au moins pour une annonce sur une commercialisation en Chine avant une date de disponibilité pour les autres marchés.