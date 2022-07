ZTE Axon 40 Pro, nouveau champion du segment milieu de gamme ?

La marque ZTE vient d’annoncer l’arrivée prochaine d’un nouveau membre de la série Axon 40 avec le smartphone ZTE Axon 40 Pro. Proposé à partir de 499 €, il propose une fiche technique particulièrement alléchante avec un écran AMOLED 144 Hz, un capteur photo principal de 108 mégapixels et une grande batterie. En voici tous les détails.

Moins connue que les marques Samsung, Xiaomi ou Oppo, la société ZTE est pourtant l’un des poids lourds de l’industrie de la téléphonie mobile en Asie et plus particulièrement en Chine. Elle propose de très nombreux équipements pour les réseaux et une large gamme de smartphones sous la marque ZTE ou Nubia, sa filiale gaming avec les fameux Red Magic. Récemment, elle a mis sur le marché le smartphone haut de gamme ZTE Axon 40 Ultra qui a la particularité d’avoir un capteur photo frontal sous l’écran, la société étant l’une des pionnières dans ce domaine aussi exploité par Samsung sur le Galaxy Z Fold3. Désormais, il faudra aussi compter sur le modèle Axon 40 Pro, un modèle de milieu de gamme/Premium qui vient se frotter aux Motorola edge 30, Samsung Galaxy A53 5G, au récent Nothing phone (1) voire aux realme GT Neo 3T, Xiaomi 12X, Black Shark 5, Oppo Reno6 Pro ou Poco F4 avec lesquels il partage le processeur, un Qualcomm Snapdragon 870.

Une fiche technique intéressante pour l’Axon 40 Pro de ZTE

Le nouveau smartphone ZTE Axon 40 Pro dispose d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, comme le Motorola edge 30 et le Black Shark 5 de Xiaomi, un mobile gaming. Il profite d’un capteur photo principal de 108 mégapixels avec un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels ainsi que d’un objectif de 2 mégapixels pour les photos macro et d’un dernier, de 2 mégapixels aussi, pour l’optimisation des portraits. Un capteur de 16 mégapixels est présent derrière le poinçon de l’écran, au centre, tout en haut pour se prendre en selfie. Le mobile est capable d’enregistrer des séquences vidéo avec une qualité Ultra HD et propose plusieurs modes de prises de vue pour obtenir les meilleurs résultats dans toutes les circonstances, valables aussi bien pour les ralentis que la nuit.

L’Axon 40 Pro offre un son stéréo et dispose d’une batterie de 5000 mAh qui supporte la charge à 67 watts et fait dire à son fabricant qu’elle peut tenir une grosse journée. L’appareil fonctionne sous Android 12 avec une surcouche logicielle MyOS12. Le mobile mesure 162,9x72,9 mm pour une épaisseur de 8,46 mm et un poids de 199 grammes. Il est décliné en bleu ou en noir et deux versions 8+128 Go proposé à un prix de 499 € ou 12+256 Go à 599 €.