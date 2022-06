Le smartphone avec caméra sous l’écran ZTE Axon 40 Ultra est maintenant disponible

Après l’avoir officiellement présenté pour le marché chinois, la marque ZTE annonce aujourd’hui la disponibilité du Axon 40 Ultra avec sa caméra frontale sous l’écran, son processeur Snapdragon 8 Gen 1 et ses 3 capteurs de 64 mégapixels au dos. En voici tous les détails

Toute première à commercialiser un smartphone doté d’une caméra sous l’écran, la marque ZTE revient avec un modèle très haut de gamme, l’Axon 40 Ultra officiellement dévoilé il y a quelques semaines pour le marché chinois. Il propose des caractéristiques techniques de très haut vol pour concurrencer le haut du panier et profite d’une caméra à selfie sous l’écran. Il s’agit de la troisième génération de cette technologie que l’on trouve également sur l’Axon 30 de ZTE et sur le Samsung Galaxy Z Fold3. Le fabricant annonce qu’elle a été grandement améliorée par rapport aux précédents modèles. La zone concernée a une densité de 400 ppi alors que l’ensemble de l’écran profite d’une disposition en diamant pour une meilleure intégration, selon la marque. Plusieurs technologies d’optimisation ont ainsi été appliquées. Elles concernent non seulement les circuits qui sont dotés d’un câblage transparent mais aussi pour la puce d’affichage ainsi que le nombre même des pixels du capteur qui en compte 16 mégapixels avec une plus grande capacité à capturer la lumière, toujours d’après ZTE. En outre, on peut également compter sur un traitement logiciel algorithmique Selfie 3.0 qui utilise la technologie d’apprentissage en profondeur de l’intelligence artificielle afin de réduire le bruit numérique, améliorer la clarté et la transparence de l’image.

Un écran de très haute qualité et particulièrement lumineux

L’écran du ZTE Axon 40 Ultra embarque une dalle AMOLED de 6,8 pouces, capable d’afficher une définition de 1160x2480 pixels sur 10 bits et pouvant offrir une luminosité maximale de 1500 cd/m², comme certains écrans du sud-coréen Samsung. On peut compter sur une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage de 360 Hz, pratique pour les jeux vidéo. Le ZTE Axon 40 Ultra dispose d’une puce de sécurité dédiée afin de prendre en charge le cryptage matériel et sécuriser les données des utilisateurs. Le processeur est modèle haut de gamme, le plus performant du moment pour les smartphones sous Android : un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 avec de la mémoire de stockage à la norme UFS 3.1 en attendant la prochaine norme promise par Samsung, dès l’année prochaine. Afin d’optimiser les performances et limiter les risques de surchauffe, l’appareil est doté d’un système de refroidissement liquide à chambre de vapeur. Il y a une batterie de 5000 mAh pour alimenter le tout supportant la charge à 65 watts.

Trois capteurs de 64 mégapixels au dos, rien que ça !

Pour la partie multimédia et plus particulièrement pour faire des photos et des vidéos, le fabricant ne fait pas dans la demi-mesure puisqu’il faut compter sur la présence de trois capteurs de 64 mégapixels au dos. Le module principal Sony IMX787 ouvrant à f/1.6 est doté de 7 lentilles tandis que le second est dédié aux prises de vue en mode ultra grand-angle. Notez qu’il est également capable d’officier en mode macro avec un autofocus pour la mise au point automatique jusqu’à 4 cm du sujet. Le troisième capteur est un téléobjectif ayant une distance focale équivalente de 91 mm avec un de zoom optique 5,7x, soit la plus importante actuellement disponible pour un smartphone. Les capteurs sont stabilisés optiquement mais aussi numériquement pour limiter les bougés. L’Axon 40 Ultra peut filmer avec une définition Ultra HD 8K.

Le nouveau smartphone ZTE Axon 40 Ultra est disponible à un prix de 829 € pour la version 8+128 Go et pour 949 € si vous préférez la version la plus puissante avec 12+128 Go.