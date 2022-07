Le Google Pixel 6a est disponible en précommande à 459 € avec une paire d’écouteurs Pixel Buds A-Series offerte

Officialisé lors de la conférence Google I/O, le smartphone de milieu de gamme, Pixel 6a est désormais disponible en précommande. Il est proposé sur le site store.google.com au prix de 459 € dans trois coloris différents avec une paire d’écouteurs offerte. En voici tous les détails.

Comme chaque année à la même période, Google a organisé son événement Google I/O afin d’annoncer différents développements et avancées dans son travail. Comme attendu, la firme a pu présenter officiellement son nouveau smartphone de milieu de gamme, le Pixel 6a qui vient rejoindre les Pixel 6 et Pixel 6 Pro déjà disponibles depuis quelques mois maintenant. Le design du Pixel 6a ne diffère pas beaucoup des Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Il propose un dos que nous trouvons assez clivant puisqu’il divise en deux parties le dos avec deux coloris distincts et une large bande occupant toute la largeur de l’appareil et contenant les capteurs photo.

Le Pixel 6a est proposé en trois coloris : vert « sauge », gris clair « galet » ou gris foncé « charbon ». Il a des dimensions de 152,2x71,8 mm pour une épaisseur de 8,9 mm ce qui n’est pas très mince mais finalement aussi épais que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Comptez sur un poids de 178 grammes sur la balance contre respectivement 207 et 210 grammes pour les deux autres mobiles de Google.

Quelles caractéristiques techniques pour le Google Pixel 6a ?

Le smartphone Google Pixel 6a s’appuie sur un écran OLED qui mesure 6,1 pouces en diagonale avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz alors que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro offrent, respectivement 90 et 120 Hz ce qui leur permet d’offrir des défilements plus fluides. La définition de la surface d’affichage est de 1080x2400 pixels et on profite d’une protection Corning Gorilla Glass 3. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran pour déverrouiller l’appareil. Le mobile dispose d’une batterie ayant une capacité de 4400 mAh supportant la charge à 18 watts ce qui n’est pas beaucoup et ne permet pas un chargement très rapide. Plusieurs modèles, même d’entrée de gamme proposent aujourd’hui des puissances de charge de 33 voire 65 watts. Il n’est pas question de charge sans fil ou inversée ici, une caractéristique qui reste principalement réservée aux modèles plus haut de gamme même si le nouveau Nothing phone (1) qui se positionne comme un milieu de gamme propose cette fonctionnalité. Pour fonctionner, le Pixel 6a est doté du même chipset que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, soit un Tensor développé par Google et fabriqué par Samsung. Il bénéficie également d’une puce de sécurité intégrée, Titan M2 pour sécuriser les données des utilisateurs de manière matérielle, comme chez Samsung et plus récemment Honor (sur certains modèles seulement). Le processeur est associé à 6 Go de mémoire vive et on peut compter sur un espace de stockage de 128 Go à la norme UFS 3.1 malheureusement non extensible. Pour avoir plus, il faut alors utiliser les services de stockage en ligne proposés par Google ou d’autres fournisseurs.

Une très large connectivité et deux capteurs photo au dos

En termes de connectivité, le Pixel 6a est compatible 5G avec support de la technologie eSIM et propose du Wi-Fi 6E ainsi que du Bluetooth 5.2 et du NFC. Il offre un son stéréo depuis ses deux haut-parleurs. Enfin, pour la partie photo, le Pixel 6a est équipé d’un capteur principal de 12,2 mégapixels capable de gérer les prises de vue en mode grand-angle ouvrant à f/1.7 contre un module de 50 mégapixels pour les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Le deuxième capteur est un module de 12 mégapixels pour les prises de vue en ultra grand-angle sur 114 degrés ouvrant à f/2.2. Il y a une stabilisation à la fois optique et numérique ce qui permet de limiter les bougés. Pour les selfies, le Pixel 6a est équipé d’un capteur frontal de 8 mégapixels. Plusieurs fonctions sont disponibles comme la Gomme magique, Real Tone, Anti-flou, Panorama et bien d’autres modes de prises de vue et de possibilité d’optimisation des images. Le smartphone est capable de filmer avec une définition Ultra HD à 60 images par seconde. Il est animé par Android 12 avec la promesse de 5 années de mises à jour et de les recevoir avant tous les autres smartphones du marché. L’appareil est livré avec un câble USB-c vers USB-C, un extracteur de tiroir à carte SIM et un adaptateur USB-A vers USB-C mais sans bloc d’alimentation comme Samsung ou Apple.

Le smartphone Google Pixel 6a est disponible en précommande avec une paire d’écouteurs sans fil Google Pixel Buds A-Series (d’une valeur de 99 €) à un prix de 459 €.





