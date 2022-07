Razr 2022, Motorola montre les capacités d’affichage de l’écran externe du téléphone pliant

La présentation officielle est attendue pour le 2 août prochain mais il semble que la marque ne tienne plus au sujet de la troisième génération de son smartphone pliant, le Razr 2022 puisqu’elle vient de publier une image montrant les possibilités d’affichage de son écran externe. En voici tous les détails.

Le nouveau smartphone pliant Motorola Razr 2022 doit être officiellement présenté, au moins pour le marché chinois, le 2 août prochain. Il sera accompagné très vraisemblablement par le nouveau Motorola X30 Pro (ou edge 30 Ultra). Des images du Razr 2022 ont déjà fuité sur la toile montrant un design qui sera finalement assez similaire au mobile à clapet proposée par Samsung, le Galaxy Z Flip3. Mais cette fois-ci, c’est la marque qui communique officiellement sur son prochain téléphone pliant à la faveur de la publication d’une image montrant plusieurs contenus qui pourraient s’afficher sur l’écran externe de l’appareil.

Un écran externe assez grand pour être fonctionnel

L’image a été postée sur le réseau social chinois Weibo et dévoile clairement un large écran externe sur le Razr 2022. Celui-ci occupe effectivement une grande partie de l’arrière de l’un des pendants de l’écran interne qui se replie sur lui-même. Le reste de l’espace est pris par les deux capteurs photo et le flash, juste à côté. Le message de l’image indique que l’écran externe peut présenter les mêmes choses que l’écran interne, du moins en termes de fonctionnalité car il n’est pas question de rivaliser en termes de taille.

L’idée d’avoir un écran externe qui soit suffisamment fonctionnel pour éviter d’avoir à ouvrir l’écran principal est très bonne car non seulement cela permet de déplier moins souvent la dalle flexible interne mais c’est aussi plus ergonomique. Rappelons que sur le Samsung Galaxy Z Flip3, on peut principalement contrôler le lecteur de musique et seulement consulter les messages et les notifications sans possibilité d’interaction ce qui est effectivement, à l’usage, un peu frustrant.

Techniquement, le Motorola Razr 2022 devrait très probablement être équipé d’un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 avec une configuration plutôt haut de gamme dont un écran de 6,7 pouces 120 Hz à l’intérieur tandis que la capacité de sa batterie est envisagée à 2800 mAh.

Il ne reste plus beaucoup de jours à patienter avant de connaître toutes les caractéristiques techniques du Motorola Razr 2022.

