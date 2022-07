Le Motorola Edge 30 Ultra et le Razr 2022 seront officiellement présentés le 2 août

Après plusieurs semaines de rumeurs sur la sortie prochaine d’un smartphone haut de gamme par la marque Motorola, nous apprenons enfin qu’une date est arrêtée pour sa présentation officielle. Il s’agit du modèle Motorola Moto X30 Pro pour la Chine qui portera le nom de Motorola edge 30 Ultra pour les marchés internationaux et il sera présenté en même temps que le smartphone pliant Razr 2022.

Cela fait quelques mois que nous vous parlons d’un smartphone haut de gamme qui sera proposé sous la marque Motorola par la société Lenovo, détentrice de la licence d’exploitation de Motorola, le Frontier. Sous ce nom de code, il faut voir une appellation plus commerciale qui sera le Motorola Moto X30 Pro. Ça, c’est pour le marché chinois. En France et dans tous les autres pays, il sera proposé sous le nom de Motorola edge 30 Ultra et viendra rejoindre les modèles déjà disponibles que sont les Motorola edge 30 et le Motorola edge 30 Pro.

La division chinoise de Motorola a confirmé l’annonce de ce smartphone le 2 août prochain à 19h30, heure locale. Une affiche a été publiée en ce sens. Elle montre un arrière-plan symbolisant l’aube, souvent associé à une nouvelle ère devant lequel il y a deux mobiles. Les deux appareils montrent une petite partie de leur design et plus particulièrement le coin où sont installés les capteurs photo. On peut deviner que le modèle disposant du plus gros capteur est le Motorola edge 30 Ultra et que celui qui est à côté est le nouveau Razr 2022, un mobile pliant à clapet de troisième génération chez le fabricant. La date est mentionnée sur l’affiche indiquant que les deux appareils seraient l’objet d’une présentation officielle qui se déroulera le 2 août.

Motorola Edge 30 Pro acheter au meilleur prix Rakuten

799,00 € Rakuten

Rue du Commerce 799,00 € acheter Rue du Commerce

Materiel.net 799,94 € acheter Materiel.net Voir tous les prix

La fiche technique attendue pour le Motorola edge 30 Ultra

Le smartphone haut de gamme Motorola edge 30 Ultra est attendu avec un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 avec un maximum de 12 Go de mémoire vive LPDDR5 et jusqu’à 256 Go d’espace de stockage interne UFS 3.1 avec une batterie de 4500 mAh supportant la charge à 125 watts et la charge sans fil. Il devrait être doté d’un capteur photo de 200 mégapixels avec un capteur de 50 mégapixels aussi installé derrière qui serait également accompagné d’un capteur de 12 mégapixels téléobjectif avec un zoom. Les selfies seraient réalisés depuis un objectif de 60 mégapixels, un record. Il pourrait disposer d’un écran AMOLED FHD 144 Hz de 6,73 pouces.

Quelle configuration pour le Motorola Razr 2022 ?

De son côté, le smartphone pliant à clapet Motorola Razr 2022 aurait une configuration haut de gamme ce qui marque une sérieuse différence avec les précédentes versions plutôt de milieu de gamme. Cette nouvelle génération, la troisième, utiliserait un écran flexible de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et d’un écran externe AMOLED de 3 pouces. Il serait équipé d’un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 avec un maximum de 12 Go de mémoire vive et jusqu’à 512 Go d’espace de stockage interne. Sa batterie aurait une capacité de 2800 mAh. Pour les photos, il semble qu’il faille compter sur la présence d’une caméra de 32 mégapixels en frontal et de deux capteurs photo de 50 mégapixels au dos avec un troisième capteur de 13 mégapixels, cette fois, pour les prises de vue en mode ultra grand-angle.

La présentation début août nous permettra de confirmer ou d’infirmer ces rumeurs et de connaître les prix qui seront pratiqués en Chine donnant une indication de ceux qui pourraient être affichés en France, en attendant une date de disponibilité chez nous.