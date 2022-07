Vivo, bientôt recharger son smartphone en moins de 10 minutes sera possible

Puisqu’on ne peut pas avoir plus d’autonomie avec nos smartphones, les fabricants s’efforcent de trouver le moyen de remplir les batteries en un minimum de temps. La course à la rapidité est désormais lancée et la marque chinoise Vivo compte bien figurer parmi les premiers fabricants. Elle vient d’annoncer le lancement de la première recharge à 200 watts au monde permettant une charge complète en 10 minutes.

Récemment, Vivo a présenté son nouveau smartphone haut de gamme, le X80 Pro qui embarque une batterie d’une capacité de 4700 mAh et qui supporte la charge à 80 watts en filaire et 50 watts sans fil. Vivo est depuis plusieurs années maintenant à l’origine d’innovations technologiques importantes pour l’industrie de la téléphonie mobile et veut continuer à innover. Ainsi, elle vient d’annoncer le lancement de son nouveau smartphone, l’iQOO 10 Pro. Celui-ci ne sera pas disponible sur notre marché puisqu’il est réservé aux pays asiatiques, comme ses prédécesseurs. Ce qui est intéressant, c’est qu’il intègre la nouvelle technologie de charge/batterie développée par Vivo.

En effet, il s’agit d’une nouvelle génération de batterie qui peut être presque vide et passer à 100% en seulement 10 minutes, selon Vivo. Ce dernier précise que cette prouesse technologique a pu être réalisée dans les laboratoires de test Vivo où il régnait une température idéale de 25°C à plus ou moins 1°C avec des mobiles à 1% de charge avec tous les services et les fonctions désactivés sauf pour les appels téléphoniques. Le fabricant ne précise pas la capacité de la batterie qui a été utilisée mais normalement, ce type de test est réalisé sur une batterie de 4500 mAh.

Plusieurs innovations à l’origine de cette technologie de charge rapide

Pour arriver à une telle vitesse de recharge, Vivo indique avoir réalisé plusieurs innovations majeures utilisant une nouvelle batterie à plaques polaires ultra-minces, un nouvel électrolyte de batterie, une puce pour pompe de charge à trois voies, un nouveau séparateur de batterie et un nouveau schéma d’empilage. Plusieurs éléments de protection ont été nécessaires dont un nouveau gel conducteur thermique, un nouveau circuit de protection et un algorithme de santé de la batterie développé par Vivo. Ce dernier annonce, comme chez Oppo pour ses nouveaux systèmes de recharge, que la batterie est garantie avec 80% de ses capacités initiales après 1600 cycles. Cela est également possible grâce au bloc d’alimentation spécifique que Vivo a réussi à conserver relativement compact et au câble USB. Rappelons que Oppo a fait la démonstration d’une recharge à 240 watts lors du dernier salon Mobile World Congress de Barcelone.

L’iQOO 10 Pro, pas pour nous

Comme l’iQOO 8 Pro, le smartphone Vivo iQOO 10 Pro ne sera pas commercialisé en France. Un autre modèle de la marque pourrait prochainement profiter de cette technologie et, espérons-le, sera capable d’atteindre nos côtes. En attendant, sachez que le téléphone est un modèle haut de gamme avec une fiche technique musclée basée sur la présence d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 avec une puce de traitement d’images Vivo V1+, un écran AMOLED HDR10+ 120 Hz 10 bits capable d’afficher une très haute luminosité et une configuration photo de 50+50+16 mégapixels au dos. Il fonctionne sous Android 12 avec une surcouche logicielle OriginOS Ocean développée par Vivo.