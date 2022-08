Les Google Pixel 7 passent la certification FCC, leur lancement semble imminent

Lors de sa conférence Google I/O, le géant américain a montré quelques détails de ces futurs smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro notamment leur dos, confirmant que les appareils étaient bien en cours de développement et maintenant, ils viennent d’être repéré dans les listes des produits certifiés par l’organisme FCC chargé d’évaluer tous les appareils électroniques mis sur le marché aux États-Unis. Cette certification signifie que les prochains téléphones portables du géant américain ne sont plus très loin d’une commercialisation. Le design global du Pixel 7 Pro semble assez similaire à celui du Pixel 6 Pro. Ses formes auraient été confirmées par un accessoiriste.

Quelles maigres informations sur les caractéristiques techniques

La publication des informations par la FCC ne permet pas de connaître beaucoup de détails sur les appareils qui passent par cette certification. On sait juste que les prochains Pixel 7 et Pixel 7 Pro seront dotés d’un module Wi-Fi double bande, du Bluetooth et qu’ils seront compatibles avec plusieurs bandes du réseau de télécommunication 5G. Rien d’extraordinaire à cela étant donné que ce sont des caractéristiques attendues pour de tels appareils. Ce qui est intéressant, c’est le simple fait que les smartphones passent à cette certification impliquant un lancement qui s’approche et qui pourrait intervenir dans les prochains mois, cet automne. Cela correspond au calendrier suivi par Google pour la présentation de ces smartphones vu que la société a officialisé les Pixel 6 et Pixel 6 Pro en octobre dernier.

Quelles fiches techniques pour les Pixel 7 et Pixel 7 Pro ?

Les smartphones Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro seront animés par le chipset Google Tensor 2 développé par Samsung. Le Pixel 7 disposera de deux capteurs photo alors que la version Pro embarquera un module supplémentaire. Comme leur prédécesseur, nous nous attendons à trouver à l’intérieur un traitement d’image particulièrement avancé permettant de proposer de très beaux clichés. Espérons que la partie logicielle laisse moins à désirer, pourtant l’une des forces de Google, que celle livrée sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, semblant souffrir de plusieurs bugs. Le Pixel 7 pourrait avoir un écran dont la diagonale est inférieure à 6,4 alors que la version Pro pourrait monter jusqu’à 6,8 pouces sur une dalle AMOLED.