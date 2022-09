Oppo Reno7 contre Oppo Reno8 : quelles différences ?

Les designs des smartphones Oppo Reno7 et Reno8 sont différents puisque le premier a un bloc d’optiques installés sur une plaque alors que les objectifs du deuxième sont plus « intégrés » avec une coque qui revient sur eux, un peu comme sur les modèles plus haut de gamme Find X5 et Find X5 Pro, par exemple. Physiquement, le Reno7 faisant 175 grammes sur la balance contre 179 grammes pour le Reno8. Ce dernier a presque les mêmes dimensions puisqu’il mesure 160 mm de haut contre 159,9 mm pour le Reno7 avec 73,4 mm de large contre 73,2 mm. Le Reno8 est légèrement plus épais que son prédécesseur mais reste bien en dessous des 8 mm avec seulement 7,67 mm de profil. Cette finesse ne l’empêche pas de proposer une capacité de batterie équivalente, soit 4500 mAh. Toutefois, le Reno8 se recharge beaucoup plus rapidement que le Reno7 avec une puissance supportée de 80 watts contre 33 watts.

Lequel offre le plus de performances et la meilleure connectivité ?

La partie performances a aussi été revue à la hausse avec l’intégration d’un chipset MediaTek Dimensity 1300 contre un Soc Qualcomm Snapdragon 680 installé au cœur du Reno7. Tous les deux disposent de 8 Go de mémoire vive alors que le Reno8 peux puiser jusqu’à 5 Go de mémoire vive virtuelle supplémentaires en cas de besoin. Le Reno7 propose 128 Go d’espace de stockage extensibles alors que le Reno8 offre une mémoire interne de 256 Go mais qui à laquelle on ne peut pas ajouter d’espace supplémentaire. Le Reno8 est compatible 5G alors que le Reno7 est limité à la 4G. Le Reno8 présente l’avantage d’offrir du Wi-Fi 6 contre du Wi-Fi 5 pour le Reno7. Ils sont tous les deux NFC et Bluetooth et sont équipés d’un port audio jack 3,5 mm pour brancher un casque. Les deux appareils supportent deux cartes SIM et leur lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran. Ce dernier est équivalent sur les deux mobiles avec 6,43 pouces sur une dalle AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Toutefois, celui du Reno8 supporte le format HDR10+ pour un visionnage optimal depuis les plateformes de streaming.

Un microscope dans un cas et une configuration avancée dans l’autre

Enfin, pour la partie photo et vidéo, le Reno7 dispose d’un capteur principal de 64 mégapixels contre un module de 50 mégapixels Sony IMX766 sur le Reno8. Ce dernier est équipé d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un autre objectif de 2 mégapixels ce qui est aussi le cas du Reno7 mais qui complète ce tableau par la présence d’un capteur microscope permettant de zoomer en x15 et jusqu’à x30, une caractéristique originale déjà vue par exemple sur le Oppo Find X3 Pro ou le realme GT 2 Pro.