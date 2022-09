iPhone 14, à partir de 1019 € pour un iPhone 13 Pro recyclé, une pilule dure à avaler ?

C’est donc pendant une keynote que la marque américaine a officiellement levé le voile sur la nouvelle série d’iPhone. Le fabricant a créé deux segments avec, dans le premier les iPhone 14 et iPhone 14 Plus et ensuite les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Les deux premiers utilisent toujours un écran OLED avec une fréquence de 60 Hz et la même encoche que les précédents modèles. L’écran de l’iPhone 14 mesure 6,1 pouces tandis que celui de l’iPhone 14 Plus a une diagonale de 6,7 pouces. Comme les précédents, la surface d’affichage est compatible HDR et Dolby Vision avec une luminosité importante.



Les deux smartphones sont animés par le même processeur que les iPhone 13, soit un A15 Bionic avec 6 Go de mémoire vive, à l’image des iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Ils passent à la norme Wi-Fi 6E. Apple, sans dévoiler la capacité exacte de la batterie, revendique une plus grande autonomie que sur les précédents modèles. Le port lightning est toujours de mise alors que tous les mobiles sous Android sont passés au USB-C à la demande des autorités mais il semble qu’Apple ne l’entende pas. Pour la partie photo, on retrouve les capteurs 12 mégapixels des précédents modèles à l’arrière et à l’avant, il y a également un capteur de 12 mégapixels doté, cette fois, d’un autofocus pour faire la mise au point. Notez que les iPhone 14, tous modèles confondus, intègre la nouvelle fonction de connexion satellitaire permettant de se faire secourir en cas de besoin (et non pas en cas d’envie d’établir une connexion permanente pour appeler des amis). Cette option ne sera disponible qu’aux Etats-Unis et au Canada.



Pour les prix, comptez sur un prix de départ de 1019 € pour l’iPhone 14 128 Go, 1149 € pour 256 Go, 1409 € pour la version 512 Go. L’iPhone 14 Plus sera disponible à partir du 7 octobre pour 1169 € la version 128 Go, 1299 € pour 256 Go et 1559 € pour 512 Go.

Les versions Pro, plus d’innovations mais des prix en hausse

Alors que les iPhone 14 et iPhone 14 Plus gardent une encoche à l’avant au niveau de l’écran, les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max passent à la pilule. Il s’agit d’un poinçon légèrement plus bas que le bord de l’écran qui abrite les capteurs photo et autres pour permettre d’avoir la fonction de reconnaissance faciale Face ID. Celle-ci est mise en scène de manière logicielle puisque le système joue avec pour l’animer et ainsi s’en servir en cas d’arrivée de notifications, d’affichage de pochette d’album audio, d’appel entrant ou en cours, d’indication d’itinéraire, etc. Cette fonction a été baptisé The Dynamic Island. Sinon, les deux mobiles Pro disposent d’un écran OLED avec une fréquence pouvant varier de 1 à 120 Hz et proposant la fonction Always-on. Celui de l’iPhone 14 Pro mesure 6,1 pouces tandis que celui de l’iPhone 14 Pro Max fait 6,7 pouces. Les deux smartphones profitent de la nouvelle puce Apple A16 Bionic, gravée en 5 nm embarquant 6 cœurs. La capacité des batteries n’a pas été communiqué mais la marque vante une autonomie record pour ses appareils. Pour les photos, les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max utilisent un nouveau capteur de 48 mégapixels permettant de filmer avec une définition Ultra HD 8K à 24 images par seconde. Il est accompagné d’un capteur de 12 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et à l’avant, il y a le même objectif que les autres, soit un 12 mégapixels avec autofocus. Pour les tarifs, l’iPhone 14 Pro est proposé à 1329 € pour 128 Go, 1459 € pour 256 Go, 1719 € pour 512 Go, 1979 € pour 1 To. L’iPhone 14 Pro Max sera disponible pour 1479 € pour 128 Go, 1609 € pour 256 Go, 1869 € pour 512 Go et la version ultime avec 1 To à 2129 €.