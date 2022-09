Du 23 au 26 septembre prochain, c’est l’édition de la rentrée des French Days ! Pour des millions de consommateurs français, c’est donc encore l’occasion, de profiter de promos exceptionnelles sur une multitude d’articles, quelques semaines après les soldes, et surtout, quelques semaines avant le Black Friday ! Car si on a tendance à les confondre, les French Days et le Black Friday sont deux événements bien distincts. Pour y voir clair et ne plus faire d’amalgame, voici en gros ce qui les distingue.

French Days et Black Friday : deux concepts différents

Pour bien saisir la différence entre ces deux événements, il est important comprendre les concepts sur lesquels ils reposent.



Commençons par le Black Friday, qui est le plus ancien des deux. Organisé Outre-Atlantique depuis les années 1950, il s’agit de l’un des événements commerciaux majeurs aux Etats-Unis. Il consistait initialement en un seul jour marqué par de très grosses démarques, donnant le top des achats de fin des années. Le concept a été importé chez nous à partir de 2010 et est désormais organisé chaque année.

Plus récents, les French Days ont été créées à l’initiative de 6 grosses enseignes pionnières du e-commerce en France (Cdiscount, Fnac Darty, La Redoute, ShowroomPrive, Rue du Commerce et Boulanger). L’objectif était alors de contrer un peu le géant Amazon en offrant de grosses promotions sur les produits proposés par des enseignes présentes sur le marché français. L’initiative s’est aujourd’hui largement étendue en ligne, mais également dans les magasins de nombreux commerçants français.

Périodicité et dates : les différences entre les French Days et le Black Friday

Le Black Friday est un événement qui ne se tient qu’une fois par an. Calqué sur la programmation américaine, il a lieu le quatrième vendredi du mois de Novembre, le lendemain de Thanksgiving. Pour le compte de l’année 2022, il se tiendra donc le vendredi 25 novembre 2022. Mais comme c’est le cas depuis plusieurs années, les promos s’étendront sur tout le week-end et la semaine suivante ; avec le fameux Cyber Monday et le Cyber Week.



Pour ce qui est des French Days, ils sont programmés deux fois par an, et durent à chaque fois quelques jours :

Au printemps (du 4 au 9 mai 2022 pour le compte de cette année) ;

A la rentrée : du 24 et 26 septembre 2022 inclus.

French Days ou Black Friday : quel est l’événement avec les promos les plus intéressantes ?

Globalement, le Black Friday est un peu plus populaire que les French Days et connait l’adhésion de quasiment toutes les enseignes et grandes marques. Cependant, de plus en plus d’entre elles participent aussi désormais aux French Days. Pour plus de détails à ce sujet, vous pouvez consulter la liste des enseignes participantes sur le site officiel de l’événement.

Pour ce qui est des promos accessibles, le Black Friday semble également plus intéressant, avec des réductions allant jusqu’à -80%. Les offres proposées lors des French Days sont généralement un peu moins agressives (jusqu’à 50% le dernier jour), même si chaque commerçant reste libre de lancer les promos qui lui conviennent.



Alors, French Days ou Black Friday ?

Les deux, bien entendu ! Pourquoi choisir ? En plus des soldes, ces deux événements sont des aubaines à saisir absolument. Pour bien en profiter, assurez-vous juste de bien vous y préparer afin de dénicher les offres qui sont réellement les plus avantageuses pour vous !