Le prochain Vivo X90 Pro+ prometteur de plus belles photos que le Samsung Galaxy S23 Ultra ? Les premiers détails

La marque Vivo propose actuellement plusieurs smartphones dans son catalogue, dont un modèle haut de gamme, le X80 Pro. Il pourrait prochainement être rejoint par la nouvelle série X90. Celle-ci serait composée de trois mobiles : le X90, le X90 Pro et le X90 Pro +, étant la version la plus aboutie et la plus musclée en termes de fiche technique. Comme leurs prédécesseurs, ils devraient propose des fonctionnalités photo de premier choix. Rappelons que le Vivo X80 Pro est équipé d’un capteur de 50 mégapixels ouvrant à F/1.56 avec un capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels. Il y a également un capteur de 12 mégapixels avec un capteur de 8 mégapixels et le tout profite de revêtement d’optiques Zeiss limitant les aberrations chromatiques et de lumière. Il y a un zoom optique 5x et un zoom numérique jusqu’à 60x. Le tout est aidé par un traitement d’image dédié via un chipset Vivo V1+.

Un capteur de 1 pouce pour le Vivo X90 Pro +

Selon le, très bien renseigné, Digital Chat Station, il semble que Vivo prépare le prochain X90 Pro + et qu’il soit équipé d’un capteur de 1 pouce ce qui pourrait lui apporter un sérieux avantage pour la production de photos et il pourrait également embarquer un capteur téléobjectif de 64 mégapixels avec un zoom optique 5x. Ce dernier profiterait d’un nouvel algorithme d’optimisation du rendu et qu’il pourrait proposer des clichés plus beaux que ceux produits par le Samsung Galaxy S22 Ultra, toujours selon Digital Chat Station. Or, selon toutes vraisemblances, le Galaxy S23 Ultra de Samsung qui sera officialisé en tout début d’année, normalement, doit disposer du même capteur téléobjectif que son prédécesseur ce qui, par association peut nous faire dire que le Vivo X90 Pro + proposerait des photos plus réussies que le Galaxy S23 Ultra. Bien entendu, cela peut bouger et les optimisations logicielles et matérielles peuvent, d’ici là, tout bousculer.

Quelles autres caractéristiques techniques attendues ?

Sinon, le smartphone Vivo X90 Pro + est attendu pour faire ses débuts courant décembre suite à une annonce officielle de la part de la marque chinoise, mais qui devrait concerner dans un premier temps uniquement la Chine. Le mobile est attendu avec les autres membres de la série, dont le X90 et le X90 Pro. Le Vivo X90 Pro + pourrait profiter de la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 qui devrait être révélée courant novembre et qui sera l’un des principaux atouts des futurs Xiaomi 13, OnePlus 11 Pro et Oppo Find X6 Pro.

Le X90 Pro + de Vivo bénéficierait également des toutes dernières technologies dont une mémoire vive au format LPDDR5x, un stockage UFS 4.0 et un écran Samsung E6 AMOLED. Si ces caractéristiques techniques s’avèrent exactes, il pourrait être un sérieux prétendant au titre de meilleur photophone de l’année (prochaine). En attendant, comptez sur nous pour vous en dire plus sur sa sortie et ses caractéristiques ainsi que les autres mobiles de la série.