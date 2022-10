Google Pixel 6: Après la sortie du Google Pixel 7, il est à prix cassé chez ce marchand !

Le Google Pixel 6, smartphone premium du géant américain est en réduction exceptionnelle suite à la sortie du Google Pixel 7. Le Pixel 6 reste un smartphone complètement en accord avec son temps, de bonnes performances, un bel écran, un design moderne, il réalise de très belles photos également. Nous l'avions d'ailleurs comparé au Google Pixel 7 et les deux smartphones ont beaucoup de points communs. Le Google Pixel 7 reste plus puissant grâce à sa nouvelle puce Google Tensor 2, mais le Google Pixel 6 bénéficie d'une plus grande batterie et du même capteur principal. La principale différence reste le prix : 649€ pour le Google Pixel 7. Alors que pour le Google Pixel 6, Amazon vous fait bénéficier d'une remise exceptionnelle qui fait passer le prix du Google Pixel 6 à 493,65€ !

Que nous promet le Pixel 6 côté look ?

Le Pixel 6 se décline en deux coloris différents, le noir carbone et le gris océan. Il pèse 207 g et mesure 158.6 x74. 8x8. 9 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il résiste aux poussières et ne craint pas l'eau. Un port USB Type-C 3.1 est disponible sur l'appareil. Le portable est dual SIM (nano SIM). Au niveau de l'affichage, l'écran du smartphone Pixel 6 est doté d'une dalle Oled avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, 2400 X 1080 px de définition et 6,40 pouces de diagonale. À noter que l'écran est également enrichi d'un capteur d'empreinte digitale pour vous authentifier et d'un moteur de reconnaissance faciale.

Endurance et performances du Google Pixel 6

Du côté des performances, l'appareil opte pour une puce Tensor. Cette puce a un processeur 8 cœurs cadencé à 2,8 GHz. Elle est par ailleurs équipée d'une puce graphique Mali G78. Sur le plan RAM, cette dernière est épaulée par 8 Go. Concernant le réseau et la connectivité, le mobile est équipé de la LTE 4G, du HSPA 3G+, du GSM 2G et de la 5G ainsi que du wifi 6. L'appareil fonctionne sous la version Android 12. Côté autonomie, il embarque une batterie d'une capacité de 4 614 mAh avec charge rapide (30 W) ou charge sans fil. De plus, vous pouvez bénéficier de la charge inversée sur ce smartphone, profitez-en pour recharger vos écouteurs ou d'autres petits appareils.

Un appareil photo avec trois objectifs pour le 6

Voici quelques informations qui intéresseront les amateurs de photographie : le Pixel 6 intègre trois modules photos, deux à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal est doté de 50 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.85. Le second objectif arrière possède quant à lui une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. En ce qui concerne le seul objectif frontal, il se caractérise par 8 Mpx de résolution. D'un point de vue des vidéos, le mobile peut filmer en 4K@60 IPS. Un stabilisateur électronique vous assurera la qualité de vos photos.