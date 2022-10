POCO X4 GT: Le smartphone gaming de POCO est au meilleur prix chez ce marchand !

Le Poco X4 GT dont vous pouvez retrouver son test complet sur notre site, est un smartphone avec un rapport qualité/prix excellent au regard de ces performances intrinsèques. Pour une utilisation quotidienne, sa grande autonomie, ses performances photos et sa fiche technique en font un allié idéal. Si vous avez en plus la fibre gaming sur smartphone alors vous avez trouvé le smartphone idéal pour vous et en plus à petit prix ! En effet, sa dalle LCD possède 144Hz de rafraîchissement, sa RAM extensible est idéale pour jouer même sur des jeux gourmands. Il est aujourd'hui au meilleur prix. Son prix passe de 429 à 355€ chez Rakuten. En plus, profitez de 17,75€ de bon d'achat si vous faites partie du Club R. Une belle promotion avant le Black Friday !

Le look de ce Poco X4 GT

Le Poco X4 GT se décline en trois couleurs différentes, l'argent, le bleu et le noir. Il pèse 200 g et a pour dimensions 163,64 x 74,29 x 8,87 mm. Concernant les connecteurs, il dispose d'un port jack et d'un port USB Type-C 2.0. Le portable peut embarquer les cartes nano SIM. Le smartphone Poco X4 GT est équipé d'un écran LCD avec une définition de 2460 X 1080 px, 144 Hz de taux de rafraîchissement et 6,66 pouces de diagonale. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un capteur d'empreinte digitale et de la reconnaissance faciale pour le déverrouiller.

Photos et vidéos du Poco X4 GT

Le Poco X4 GT embarque quatre objectifs pour les photographes amateurs, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 64 Mpx et par une ouverture relative de f/1.89. Le deuxième objectif arrière propose, lui, une résolution de 8 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Pour sa part, le dernier objectif arrière possède 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Le seul objectif avant intègre quant à lui une résolution de 16 Mpx. Un stabilisateur non vous assurera de belles photos. Grâce à ce mobile, réalisez ou lisez des clips vidéo en 4k.

Un téléphone 5G, avec un processeur ultra performant et une autonomie longue durée

Ce portable est doté d'une puce Mediatek Dimensity 8100. Ce SoC est équipé d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,85 GHz. Il propose également une puce graphique Mali G610 MC6. La RAM de l'appareil est de 8 Go. Du point de vue de la connectivité et du réseau, l'appareil possède la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6. La version Android 12 est installée sur l'appareil. Sa batterie de 5 080 mAh de capacité se recharge avec une charge rapide de 67 W.