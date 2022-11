Xiaomi Redmi Note 11 Pro: Vente Flash sur ce smartphone pas cher, il est à prix cassé par ce marchand !

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro est un smartphone milieu de gamme du géant chinois. Polyvalent et agréable au quotidien, ce smartphone possède toutes les qualités pour être un indispensable. Une charge très rapide, un écran performant, la 5G et un petit prix ! Il fait partie des smartphones 5G les plus performants en dessous de 300€ . Alors cette vente flash est vraiment une bonne affaire à l'approche du Black Friday où son prix ne sera peut-être pas aussi intéressant. Chez Cdiscount, son prix passe exceptionnellement à 289,99€ pour une durée de quelques heures au lieu de 329€ (prix de sortie).

Quel look pour le Redmi Note 11 Pro ?

Le Redmi Note 11 Pro 5G est disponible en trois coloris différents (blanc, gris et bleu). Il pèse 202 g et mesure 164.19 x 76.1 x 8.12 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP53 : il peut résister à la poussière et est protégé contre la pluie. Du côté de la connectique, il inclut un port jack et un port USB Type-C 2.0. Deux cartes nano SIM peuvent être embarquées. Le Redmi Note 11 Pro 5G, smartphone de Xiaomi, est équipé d'un écran AMOLED Dot Display avec une diagonale de 6,67 pouces, 120 Hz de taux de rafraîchissement et une définition de 2400 X 1080 px. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales et d'un moteur de reconnaissance faciale pour vous authentifier.

Cinq objectifs photo pour le Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Voilà quelques informations qui intéresseront les photographes amateurs : cinq objectifs sont présents sur le Redmi Note 11 Pro 5G, quatre à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal propose 108 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.9. Le deuxième objectif arrière est doté quant à lui d'une résolution de 2 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.4. Au niveau du troisième objectif arrière, il se caractérise par 2 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière intègre, lui, une résolution de 8 Mpx et une ouverture relative de FOV 118 °. Pour sa part, l'objectif frontal a 16 Mpx de résolution. Le Redmi Note 11 Pro 5G vous permettra également de filmer ou éditer des clips vidéo en 4k.

Performances et autonomie du Xiaomi

Sur le plan des performances, nous retrouvons la puce Snapdragon 695. Cette puce possède un processeur 8 cœurs cadencé à 2,2 GHz ainsi qu'une puce graphique Adreno 619. La RAM de l'appareil est de 6 Go. Pour ce qui est du réseau et de la connectivité, le mobile est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 5 (ac). Le portable tourne sous Android 11. D'un point de vue de l'endurance, sa batterie d'une capacité de 5 000 mAh est compatible avec la charge rapide (67 W).