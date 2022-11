Black Friday : des offres incroyables pour vos forfaits mobile et vos smartphones, soyez prêt !

Black Friday : un événement de plus en plus attendu en France

Lancé en France en 2010 pour la première fois, il a fallu attendre 2014 pour que l’engouement des Français soit conséquent autour du Black Friday. Depuis, cet événement va croissant, atteignant des sommets de ventes en 2019, juste avant que la période Covid ne vienne stopper la progression.

Pour cette année 2022, synonyme de reprise de la vie normale, les marques souhaiteront toutes se démarquer et offrir aux clients et consommateurs les plus belles remises possibles, notamment dans le secteur très prisé de la tech où l’on écoule durant ce Black Friday un très gros volume de smartphone, PC et autres objets connectés.

Êtes-vous prêt pour ce lancement du Black Friday 2022 qui se tiendra dans une dizaine de jours maintenant ?

Forfaits mobiles : préparez-vous à des offres spectaculaires

Si votre opérateur de réseau mobile ne vous satisfait plus pleinement ou que votre forfait mobile ne répond plus à vos attentes, il est peut-être temps de vous préparer à en changer.

Tout au long de la semaine précédant le vendredi 25 novembre ainsi que le week-end qui le suivra, des dizaines d’offres seront proposées par les différents opérateurs de téléphonie en France.

Bouygues, Free Mobile, Sigma ou encore SFR signeront des forfaits « Black Friday » dont les détails seront à retrouver sur notre site internet.

Les smartphones de l’an dernier fortement remisés

Si les nouveaux bijoux des grandes firmes tels que l’iPhone 14 ou encore le Google Pixel 7 ne seront probablement pas soumis à réduction pendant ce Black Friday, les exemplaires de l’année dernière devraient quant à eux bénéficier de belles offres vous permettant d'économiser quelques dizaines d’euros, si toutefois vous avez besoin de faire changer votre smartphone.

L’iPhone 13, le Pixel 6 de Google, le Xiaomi 12 ou encore le Galaxy S22 de Samsung sont autant de téléphones qui pourraient connaître une baisse importante de leur prix de vente durant la période du Black Friday.

Black Friday : 3 conseils pour préparer l’événement

Durant le Black Friday, les sollicitations seront nombreuses et le choix des réductions ne sera pas évident tant elles seront présentes.

Nous vous conseillons donc de préparer le Black Friday en conséquence :