Black Friday en avance chez RED : Découvrez les meilleurs promotions ! Samsung Galaxy S20 FE 5G, Xiaomi 12, Redmi Note 11s

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G : A moins de 350€, c'est une affaire !

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G sorti il y a 2 ans, est un incontournable du Black Friday. Presque tous les sites marchands proposent des réductions sur ce smartphone polyvalent et doté d'une belle fiche technique. En achetant chez RED vous choisissez un marchand de confiance, une livraison rapide et un super prix sur ce smartphone premium de la marque coréenne. Pour en savoir un peu plus sur ce smartphone, vous pouvez consulter notre test complet. Pour un petit prix aujourd'hui, vous pouvez bénéficier d'un smartphone premium à petit prix, alors qu'il possède des capacités plus avancées que beaucoup de smartphones sortis cette année. Sorti au prix de 759€, pour passer ensuite à 529€ cette année, il est actuellement à 349€ chez RED jusqu'au 28/11/2022, mais dépêcher vous, certains coloris sont déjà en rupture de stock !

Le Xiaomi 12 : Moins de 500€ pour le concurrent du Galaxy S22

Le Xiaomi 12, sorti l'année dernière, voulait être un tueur de géant et passer devant les fameux Galaxy S22 et iPhone 13. Il possède donc une fiche technique de titan, la charge rapide, un bel écran et une connectivité 5G. Pour en savoir plus, découvrez le à travers notre test. Sorti au prix de 899€, il est aujourd'hui à 499€ chez RED. Si vous recherchiez ce smartphone au meilleur prix, c'est bien ici ! Il est encore disponible dans ses 2 coloris en version 256Go, mais vu son prix il devrait rapidement être en rupture de stock !

Le Xiaomi Redmi Note 11s : L'abordable, encore plus abordable, donc à l'abordage

Ce smartphone d'entrée de gamme de la marque Xiaomi à toutes les caractéristiques pour plaire à toutes les bourses. Sorti récemment au prix de 279€, il est actuellement au prix de 229€ chez RED by SFR. Un prix extrêmement intéressant pour ce smartphone doté d'un bon écran, d'une grande autonomie et de performances très satisfaisantes pour son prix ! Ce smartphone abordable sera idéal pour être un premier smartphone pour votre jeune qui en réclame un depuis 2 an. Ou il vous conviendra parfaitement si vous ne souhaitez pas vous ruiner sur l'achat d'un smartphone avant les fêtes, tout en ayant quelque chose de parfaitement convenable. Ce Xiaomi Redmi Note 11s convient à tous, et ça se voit, certains coloris ne sont déjà plus disponibles ! Donc à l'abordage sur Red pour vous en procurer un avant que la vague du Black Friday déferle !

D'autres promos smartphones pour ce Black Friday anticipé ?