Test Xiaomi 12 : un concurrent direct de l'iPhone 13 et du Samsung Galaxy S22

Le smartphone Xiaomi 12 a été officialisé en même temps que le Xiaomi 12 Pro. Il s’agit d’une version compacte d’un modèle haut de gamme proposée à un prix de lancement de 900 € environ. Pour ce prix, le mobile embarque le processeur le plus puissant du moment pour les smartphones sous Android, un écran de très haute qualité, une connectivité tous azimuts et une configuration photo poussée. Nous avons pu le tester pendant un moment et voici nos impressions.

Principales caractéristiques techniques du Xiaomi 12 :

Écran AMOLED de 6,28 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

8 Go de mémoire vive

256 Go de stockage interne non extensibles

Triple capteur photo 50+13+5 mégapixels

Capteur frontal 32 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 4500 mAh compatible charge 67 watts, charge sans fil 50 watts et inversée

Système d’exploitation : Android 12 avec une surcouche logicielle MIUI 13

Design du Xiaomi 12

Le design du Xiaomi 12 est très similaire à celui du Xiaomi 12 Pro. Ses lignes sont arrondies sur les profils à la faveur d’une coque arrière qui revient légèrement ainsi que l’écran incurvé, en façade. Le reste du châssis est en métal laissant juste apparaître les antennes pour les communications qui font bien le tour du smartphone. Les finitions sont réellement parfaites et on a droit à une excellente qualité de fabrication. La prise en main est très bonne. Elle est d’autant plus excellente que le Xiaomi 12 a la particularité d’être un modèle compact au même titre que les Google Pixel 4a 5G, Google Pixel 5, Asus Zenfone 8, iPhone SE 5G 2022 ou iPhone 13 mini, par exemple. Ses dimensions sont de 152,7x69,9 mm pour un profil de 8,16 mm. À titre de comparaison, le Xiaomi 12 Pro fait 163,6x74,6 mm (pour la même épaisseur), le Google Pixel 4a 5G fait 153,9x74 mm, le Google Pixel 5 mesure 144,7x70,4 mm, le Zenfone 8 d’Asus fait 148x68,5 mm et les iPhone SE 2022 et iPhone 13 mini, ont des dimensions respectives de 138,4x67,3 mm et 131,5x64,2 mm. Malgré ses petites mesures, le Xiaomi 12 fait 180 grammes sur la balance ce qui en fait le plus lourd des autres mobiles précédemment cités.

Le Xiaomi 12 est décliné en gris, bleu ou violet. Au dos, il y a une plaque assez épaisse qui accueille les capteurs photo. La couleur de la plaque est identique à celle du reste du dos qui propose un revêtement anti-traces de doigt. Le principe est redoutablement efficace ne laissant effectivement aucune marque. Le caractère brillant du dos est agréable visuellement. Le bloc des optiques dépasse donc de manière assez importante où c’est la concurrence, parfois, il essaie de se faire aussi discret que possible.

En faisant le tour de l’appareil, on note la présence des boutons de mise en veille et celui qui permet de gérer le volume, sur le profil droit. Sur le profil supérieur, il y a l’émetteur infrarouge qui permet de transformer le mobile en une télécommande universelle, comme tous les autres smartphones de la marque. Il y a également un vrai haut-parleur avec la mention du partenaire audio : Harman/Kardon. Il y a également un microphone. Enfin, sur la tranche inférieure, on trouve un son haut-parleur pour un son stéréo, le connecteur USB-C, un microphone et le tiroir à cartes. Celui-ci ne supporte pas de carte mémoire pour étendre la capacité de stockage mais peut accueillir uniquement une ou deux cartes SIM simultanément.

Comme évoqué un peu plus haut, le Xiaomi 12 dispose de deux vrais haut-parleurs signés Harman/Kardon. Le son est donc stéréo et s’avère, à l'écoute, tout à fait satisfaisant. Il est plutôt équilibré avec une cohérence agréable et sans distorsion. Il peut tout à fait suffire pour regarder des films ou des séries mais également pour écouter de la musique même si, bien entendu, une vraie enceinte pourrait proposer des basses plus importantes et une puissance toute autre. Etonnamment, comme le Xiaomi 12 Pro, le Xiaomi 12 n’est pas officiellement certifié étanche à l'eau et à la poussière comme c’est le cas des autres modèles Premium et haut de gamme alors que certains de milieu de gamme proposent désormais cette caractéristique. Officiellement, le mobile peut résister à des éclaboussures…mais cela n’est pas vraiment satisfaisant à ce niveau de prix. Le OnePlus 10 Pro, un modèle pourtant haut de gamme, concurrent et proposé un tout petit peu plus cher que le Xiaomi 12, n’est pas non plus officiellement certifié IP67/68. Sous l’écran, il y a un lecteur d’empreinte digitale. Celui-ci est placé à seulement 1,5 cm du bord inférieur du smartphone ce qui, pour nous, est un peu trop bas. Nous préférons une position à 3,5 cm du bord inférieur pour un placement plus naturel du pouce sur le capteur. Côté réactivité et authentification, rien à redire puisque le lecteur s’est parfaitement comporté pendant notre phase de test. Original, le lecteur d’empreinte digitale peut servir à afficher la fréquence cardiaque d’une personne en temps réel. Il faut aller dans les paramètres et dans la rubrique Fonctionnalités spéciales pour y accéder. Après, il suffit de laisser le pouce appuyé pendant 15 secondes sur le capteur pour obtenir un résultat.

Le Xiaomi 12 dispose de toute la connectivité due à son rang. Il est compatible avec les réseaux de télécommunication 5G, propose du Wi-Fi 6E (plus performant que le Wi-Fi 6) ainsi que du NFC, du Bluetooth et donc la possibilité d’avoir un opérateur pour un compte personnel avec une carte SIM et un autre, pour un compte professionnel, par exemple.

Un écran de très haut niveau pour les films et les séries avec une compatibilité HDR10+ et Dolby Vision

L’écran du Xiaomi 12 est percé au centre, au milieu pour laisser de la place au capteur photo frontal. Il occupe une très large place en façade notamment grâce à ses bords incurvés. Les bordures supérieures et inférieures sont très fines afin de proposer une immersion la plus totale. On apprécie de ne pas voir de dérives chromatiques sur les deux côtés latéraux, ce qui peut parfois arriver sur certains modèles affichant alors des parties légèrement plus verdâtres que blanches, par exemple. L’écran utilise une dalle AMOLED. L’écran s’étire sur 6,28 pouces contre 6,73 pouces le Xiaomi 12 Pro. Dans la catégorie des modèles compacts, il s’agit du plus grand écran puisqu’il offre une diagonale plus importante que sur les Pixel 4a 5G (6,24 pouces), Pixel 5 (6 pouces), Asus Zenfone 8 (5,9 pouces) et des iPhone 13 mini et iPhone SE 5G 2022 faisant respectivement 5,4 pouces et 4,7 pouces.

L’écran propose une définition de 1080x2400 pixels ce qui est standard mais il est compatible HDR10+ et Dolby Vision. Seul l’Asus Zenfone 8 peut proposer une équivalence mais seulement pour le HDR10+, vu qu’il ne supporte pas le format Dolby Vision notamment utilisé par la plateforme Netflix ou Apple TV+, par exemple. En outre, il profite également d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz ce qui est aussi le cas du Zenfone 8 mais aussi des autres modèles haut de gamme comme le OnePlus 10 Pro, le Oppo Find X5 ou Samsung Galaxy S22, par exemple. Notez également le taux de rafraîchissement de 480 Hz ce qui lui permet d’être très réactif dans les jeux vidéo notamment. La luminosité offerte par l’écran du Xiaomi 12 est tout à fait satisfaisante avec une possibilité d’usage en extérieur, sans trop de gêne. Concernant les paramètres de l’écran, il est possible d’activer un mode anti-scintillement ainsi que le mode lecture. On peut choisir parmi plusieurs schémas de couleur : intense, saturé, couleur original et paramètres avancés avec, dans ce cas, la possibilité de choisir les gammes de couleur entre original, P3 ou sRGB, correspondant à des espaces colorimétriques standardisés. On peut jouer avec la teinte, la saturation ou encore le contraste. Pour la fréquence de rafraîchissement, on peut choisir le mode dynamique ce qui est, selon nous le plus pertinent étant donné que dans ce cas, c’est le smartphone qui choisit automatiquement la meilleure fréquence selon l’application utilisée. On sait qu’une fréquence de 120 Hz consomme plus que du 60 Hz… Toutefois, il est également possible de bloquer la fréquence sur 60 ou 120 Hz pour différentes raisons. Enfin notez que le Xiaomi 12 profite de plusieurs moteurs d’amélioration des contenus multimédia notamment en utilisant de l’intelligence artificielle pour optimiser le rendu, gérer une Super résolution et rendre le mieux possible les contenus HDR. La fonction d’optimisation des vidéos MEMC est également de la partie. L’écran est protégé par la technologie Corning Gorilla Victus, soit le niveau de protection le plus élevé aujourd’hui. Il y a un film protecteur plaqué dessus. Xiaomi propose le remplacement gratuit jusqu’à 6 mois après la date d’achat.

Android 12 avec la surcouche MIUI 13

Le smartphone Xiaomi 12 est animé par le système Google Android 12 avec une surcouche logicielle MIUI 13 au moment de notre test. La mise à jour de sécurité date de début avril ce qui est très récent et permet ainsi d’être aussi protégé que possible, même si l’installation d’une solution complète contre les dangers d’Internet est toujours recommandée. Il est possible de naviguer avec des gestes à travers les menus et les applications. Le gestionnaire multitâches présente les applications alignées verticalement (dans le sens de la hauteur) plutôt qu’horizontalement sur tous les autres smartphones. C’est un peu déroutant au début si on avait l’habitude d’une présentation horizontale.

Plusieurs fonctions y sont présentes, bien plus que sur les autres surcouches avec notamment la possibilité d’activer des fenêtres flottantes, des outils de nettoyage en surface ou en profondeur du système, lancer une analyse de sécurité ou enfin d’accéder aux paramètres pour y gérer les applications. Un moteur de recherche est également présent scrutant les applications, les documents enregistrés, les contacts, etc. Comme sur les autres mobiles de la marque, en faisant glisser le doigt depuis le côté gauche du poinçon du capteur photo frontal, on tire les notifications et en réalisant le même geste depuis le côté droit, on fait apparaître les raccourcis ainsi que l’outil de gestion de la luminosité de l’écran. Parmi les fonctions spéciales, outre la barre latérale et les fenêtres flottantes, il est également possible de profiter d’un second espace sécurisé pour mettre à l’abri des regards indiscrets certaines applications ou documents. Nous avons aussi évoqué la fonction de mesure cardiaque réalisable depuis le lecteur d’empreinte digitale.

Le smartphone est livré avec plusieurs applications préinstallées : Boutique Amazon, Facebook, TikTok, Spotify, Netflix ou encore Joom. Bien entendu, il y a également les applications Mi (musique, vidéo, navigateur) ainsi que celles de Google. Comme les autres mobiles de la marque mais également les modèles Poco, plusieurs publicités peuvent surgir lors de l’installation d’une application ou du lancement de certaines d’entres elles, par exemple. C’est un peu désagréable, soyons honnête mais il existe des méthodes pour ne plus les voir.

De la puissance à en revendre

Le Xiaomi 12, comme son grand frère et les autres modèles les plus haut de gamme, embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, soit la puce la plus puissante du moment pour les mobiles sous Android. Il est associé à 8 Go de mémoire vive ce qui laisse de quoi voir venir en termes d’occupation via les applications. Ajoutez à cela la possibilité d’augmenter de 3 Go la capacité virtuelle de mémoire vive en puisant dans la mémoire de stockage (si disponible). Contrairement aux smartphones realme ou Oppo qui proposent plusieurs niveaux, ici, les 3 Go, c’est la seule option.

Ce processeur est également présent sur le OnePlus 10 Pro, le Oppo Find X5 Pro, le realme GT 2 Pro ou le Honor Magic4, par exemple. Avec une telle configuration, utiliser le Xiaomi 12 au quotidien est vraiment très agréable car le smartphone réagit avec une extrême vélocité quelles que soient les circonstances et le nombre d’applications installées ou en cours d’exécution. On a une réelle impression de fluidité notamment aussi servie par l’interface optimisée et développée par les équipes de Xiaomi. Aucun problème pour jouer aux jeux vidéo avec le Xiaomi 12 offrant la possibilité d’afficher les meilleurs graphismes tout en ne sacrifiant pas la jouabilité.

Comme tous les autres smartphones testés, nous l’avons soumis à plusieurs outils de mesure de performances dont voici les principaux résultats (à froid). Soumis à rude épreuve, le mobile a une petite tendance à chauffer à l’arrière. Ce n’est notamment pas le cas pour le OnePlus 10 Pro qui profite d’un système de refroidissement dédié.

Que vaut-il en photo ?

Le Xiaomi 12 est compatible avec la norme Wideline L3 donc tout à fait capable de lire des contenus avec une qualité Haute Définition depuis les différentes plateformes de streaming. Pour les photos, le smartphone embarque un capteur stabilisé optiquement de 50 mégapixels ouvrant à f/1.8 accompagné d’un autre capteur de 13 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle sur 123 degrés. Le module principal est un Sony IMX766 que l’on trouve sur beaucoup d’autres modèles comme le Honor Magic4, le Honor Magic4 Pro, le realme GT 2, le realme GT 2 Pro, le Oppo Find X3 Neo, le Oppo Find X3 Pro, le Oppo Find X5 Pro, le Oppo Find X5, le Oppo Find N, le realme 9 Pro+, le Huawei Nova 9 ou le OnePlus Nord 2, par exemple. Notez aussi la présence d’un troisième capteur, de 5 mégapixels, cette fois dont la fonction est de s’occuper des photos en mode macro, c’est-à-dire à 4 cm du sujet maximum. Il y a un autofocus capable de faire la mise au point entre 3 et 7 cm. Le fabricant propose, sur le Xiaomi 12, la fonction ProFocus. Celle-ci permet d’assurer un suivi du mouvement du sujet lors de la mise au point. Cela est particulièrement efficace pour les vidéos afin d’avoir un sujet toujours net, même si des éléments passent entre lui et l’objectif. Il y a un suivi des yeux, puis, si cela n’est plus possible, du visage et si c’est impossible, du corps.

Selon le classement de DxOMark, le Xiaomi 12 obtient un score de 123, soit un résultat inférieur aux Samsung Galaxy Z Fold3, OnePlus 9 Pro, Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22 Plus, iPhone 13, iPhone 13 mini, Xiaomi 12 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra, etc. Et bien inférieur aux meilleurs du moment qui est le Honor Magic4 Ultimate suivi par le Huawei P50 Pro. À y regarder de plus près, les photos produites par le Xiaomi 12 peuvent être considérées comme satisfaisantes si on n’est pas trop exigeants. En effet, le piqué est agréable et on a tout de même droit à un certain dynamisme ainsi qu’un niveau de contraste correct. L’exposition est intéressante même si la colorimétrie paraît un peu fade.

Une autonomie correcte et une charge plutôt rapide

Le Xiaomi 12 est alimenté par une batterie d’une capacité de 4500 mAh alors que le 12 Pro dispose d’un modèle de 4600 mAh. Celle du 12 supporte la charge à 67 watts alors que la version Pro peut accepter jusqu’à 120 watts. Avec le chargeur livré dans la boîte du Xiaomi 12 et le câble qui va bien, nous avons pu passer de 2% à 55% après 15 minutes de charge. Concernant l’autonomie, nous avons pu l’utiliser pendant plus d’une journée en mode plutôt intensif.

Notre avis du Xiaomi 12

Vu à la base comme une sérieuse alternative au Xiaomi 12 Pro, le Xiaomi 12 n’est toutefois pas vraiment à la hauteur devant faire des compromis. Même si ses performances sont bien au rendez-vous avec un écran d’une qualité indéniable sans oublier la connectivité complète attendue à ce niveau, il pêche toutefois sur le caractère non étanche, la charge moins rapide et l’autonomie tout juste correcte. Nous attendions également à des photos plus détaillées et plus percutantes à ce niveau de prix bien que les résultats soient plutôt satisfaisants, de notre point de vue. On apprécie son caractère compact qui devrait séduire un public assez large.