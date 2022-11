Xiaomi 11T : A moins de 400€ chez ce marchand, c'est une excellente affaire durant le Black Friday !

Le Xiaomi 11 T est à prix cassé chez ce marchand durant la période du Black Friday. Profitez d'un super prix sur ce smarpthone polyvalent et perofrmant ! Son prix passe sous la barre des 400€, une affaire !

Le Xiaomi 11T est un smartphone milieu de gamme de la marque chinoise, Xiaomi. Sorti en 2021, il s'agit d'un très bon smartphone avec de nombreuses qualités et une fiche technique impressionnante. Suite à la sortie du Xiaomi 12T, son prix baisse naturellement, nous avions d'ailleurs comparé les deux smartphones afin de vous faire un avis plus complet. Le Xiaomi 11T reste un excellent smartphone aujourd'hui et avec les diverses promotions actuelles, il devient une bonne affaire. Mais, le voir en dessous de 400€ aussi tôt c'est assez inattendu pour un smartphone aussi performant. Sur Amazon, son prix passe à 399€ au lieu de 599€ à la sortie pour cette version 256Go. Une réelle affaire pour cette version 256Go, ce qui vous permettra de stocker toutes les photos prises le capteur 108 Mégapixels !

Le design de ce 11T

Trois coloris différents sont proposés pour le 11T : blanc lunaire, bleu céleste et gris comète. Il a un poids de 203 g et a pour dimensions 164,1 x 76,9 x 8,8 mm. Un port USB Type-C 2.0 est disponible sur l'appareil. L'appareil est dual SIM (nano SIM). Le smartphone 11T est équipé d'un écran Amoled de 2400 X 1080 px de définition, d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d'une diagonale de 6,67 pouces. À noter que l'écran est aussi enrichi de la reconnaissance faciale et d'un capteur d'empreinte digitale pour vous authentifier.

Que nous promet le dernier Xiaomi côté performances et endurance ?

Le portable intègre une puce MediaTek Dimensity 1200. Ce SoC est doté d'un processeur 8 cœurs cadencé à 3 GHz ainsi que d'une puce graphique Mali G77 MC9. Ce SoC est épaulé par 8 Go de RAM. Du côté réseau et connectivité, l'appareil est équipé de la LTE 4G, du HSPA 3G+, du GSM 2G et de la 5G ainsi que du wifi 6. Le mobile tourne sous la version Android 11. Pour recharger votre mobile en un rien de temps, tirez parti d'une charge rapide de 67 W. La batterie de ce smartphone est dotée de 5 000 mAh de capacité.

Photos et vidéos

Le 11T embarque quatre objectifs pour les passionnés de photographie, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal se caractérise par 108 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.75. Quant au deuxième objectif arrière, il possède une résolution de 8 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière propose quant à lui une résolution de 5 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Pour sa part, le seul objectif frontal est doté de 16 Mpx de résolution. Le 11T vous permettra également d'enregistrer ou lire des clips vidéo en 4K. Cet appareil se caractérise par un stabilisateur électronique.