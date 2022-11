Black Friday Smartphone 2022: Le One Plus Nord 2T profite de 26% de réduction !

Le One Plus Nord 2T profite d'une très belle promotion durant le Black Friday. Ce smartphone récent et doté d'un très bon rapport qualité/prix est déjà en réduction folle ! Profitez de 26% de réduction sur ce smartphone chez ce marchand.

Le One Plus Nord 2T 5G fait partie des derniers-nés de la marque chinoise. C'est un smartphone moyen de gamme qui possède de beaux avantages et une fiche technique performante pour son prix. Nous l'avions testé récemment et étions satisfaits de la qualité pour son prix d'origine qui est de 429€. Alors avec cette promotion Black Friday, qui passe son prix à 319€ soit 26% de réduction, c'est un très bon plan ! Amazon casse le prix de ce smartphone, dans les 2 coloris, la version 256Go bénéficie également d'une belle remise. Si vous aimez la marque ou que vous souhaitez posséder un smartphone performant et 5G sans vous ruiner, alors vous êtes au bon endroit !

Un portable avec un écran haute qualité et un écran compact

Le Nord 2T 5G se décline en deux coloris différents (vert et gris). Il a un poids de 190 g et a pour dimensions 159,1 x 73,2 x 8,2 mm. Un port USB Type-C 2.0 est disponible sur l'appareil. Ce mobile est dual SIM (nano SIM). Le Nord 2T 5G, smartphone de Oneplus, possède un écran AMOLED de 90 Hz de taux de rafraîchissement, d'une définition de 2400 X 1080 px et de 6,43 pouces de diagonale. À noter que l'écran est aussi équipé d'un capteur d'empreintes digitales et d'un système de reconnaissance faciale pour le déverrouiller.

Appareil photo : que nous propose ce nouveau Oneplus ?

Quatre objectifs sont présents sur le Nord 2T 5G pour ce qui est de la photographie, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal est doté d'une résolution de 50 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.8. En ce qui concerne le deuxième objectif arrière, il intègre une résolution de 8 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière propose quant à lui 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Le seul objectif avant possède, lui, une résolution de 32 Mpx. Cet appareil se caractérise par un stabilisateur électronique. Par le biais de ce portable, enregistrez ou éditez vos clips vidéo en 4k.

Endurance et performances

La puce Dimensity 1300 est appuyée par une RAM de 8 Go. Cette puce est dotée d'un processeur 8 cœurs ainsi que d'une puce graphique Mali G77 MC9. Du point de vue connectivité et réseau, l'appareil est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6 (ax). Android 12 est installé sur l'appareil. Côté autonomie, ce smartphone est équipé d'une batterie de 4 500 mAh de capacité avec charge rapide (80 W).