Un nouveau capteur révolutionnaire signé Sony pour les prochains iPhone 15 ?

Entre l’iPhone 13 et l’iPhone 14, l’une des principales avancées était la présence d’un nouveau capteur photo de 48 mégapixels à la place du 12 mégapixels utilisés depuis quelques années par la marque à la pomme. Les versions Pro et Pro Max profitent donc d’un capteur principal de 48 mégapixels ce qui leur permet de proposer de très beaux clichés aidés par un traitement logiciel à la pointe. Pour la prochaine série d’iPhone, le souhait de la marque est d’offrir la possibilité de prendre des photos encore plus belles et de ne pas se laisser rattraper par la concurrence qui est particulièrement féroce et compétente dans ce domaine.

Un nouveau capteur qui collecte deux fois plus de lumière

Le site 9to5Mac rapporte via le média Nikkei Asia que Sony a réussi à développer un nouveau capteur d’appareil photo pour les smartphones. Rappelons que le géant nippon est à l’origine de la plupart des capteurs photo intégrés dans nos mobiles. Ce nouveau capteur serait capable de collecter deux fois plus de lumière que les modèles actuels. Cela peut ainsi aider à non seulement éclaircir l’image dans sa globalité, mais aussi à améliorer la plage dynamique et à réduire le grain (bruit) lorsque les images sont prises dans des conditions de faible luminosité. Cela pourrait également aider à la surexposition (pour ne pas perdre de détails sur des zones extrêmement lumineuses de l’image) et à la sous-exposition (pour ne pas perdre de détails dans les zones sombres). Typiquement, cela aiderait dans des situations comme les contre-jours, par exemple. Le capteur utilise le principe d’une nouvelle architecture qui empile les couches de photodiodes et de transistors sur différentes couches plutôt que de les placer sur le même substrat.



Capteur Sony IMX989 de 1 pouce

Il n’y en aura pas que pour Apple

Le nouveau capteur photo développé par Sony ne devrait pas être une exclusivité Apple. D’autres marques sembleraient déjà intéressées pour son exploitation au sein de leurs smartphones. L’année 2023 s’annonce particulièrement intéressantes dans le domaine de la photo puisque les premiers capteurs de 1 pouce sont attendus ainsi que le Galaxy S23 Ultra avec son capteur de 200 mégapixels optimisé faisant suite aux Motorola edge30 Ultra et Xiaomi 12T Pro qui en sont aussi équipés.