Fiche technique du prochain Oppo Find X6 Pro, on en sait un peu plus avant la présentation officielle

Il y a quelques semaines, plusieurs visuels étaient publiés sur la toile semblant montrer le design du prochain smartphone haut de gamme et flagship Oppo Find X6 Pro qui doit dignement succéder au très bon Find X5 Pro. On peut notamment y voir un dos en céramique avec un très large cercle sur la partie supérieure qui intègre les capteurs photo de l’appareil. Le design reste à confirmer. On sait toutefois de manière certaine que le mobile embarquera une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 qui doit aussi être présente sur de nombreux smartphones haut de gamme à venir courant 2023. Elle permettrait d’obtenir des performances supérieures et une meilleure efficience pour la consommation d’énergie afin de proposer une autonomie en progression par rapport au précédent modèle. Mais comme attendu, la montée en puissance de la partie photo serait, bel et bien, en marche.

Une configuration photo d'exception à bord du Find X6 Pro

En effet, le Find X6 Pro devrait profiter d’un capteur photo principal Sony IMX989 de 1 pouce associé à un assemblage de 7 lentilles pour optimiser le rendu et limiter les artefacts. Le capteur devrait bénéficier d’une ouverture à f/1.8 pour capter un maximum de luminosité et embarquerait une stabilisation optique pour limiter les bougés. Comme le processeur, le capteur Sony est pressenti pour se retrouver à l’arrière de nombreux smartphones haut de gamme comme c’est déjà prévu pour le Xiaomi 13 Pro et le Vivo X90 Pro+, par exemple. À côté de ce capteur, celui chargé des prises de vue en mode ultra grand-angle est aussi signé Sony. Il s’agirait d’un capteur Sony IMX890 de 50 mégapixels alors que le troisième module permettrait de réaliser un zoom optique jusqu’à 3x (contre 2x pour le Oppo Find X5 Pro). Pour se prendre en selfie, le Oppo Find X6 Pro disposerait d’un capteur de 32 mégapixels. Le tout serait optimisé avec les algorithmes logiciels Hasselblad pour optimiser les photos et il y aurait toujours des filtres exclusifs qui seraient proposés dans l’application Appareil photo.

Lors de son évènement Inno Days 2022, Oppo a présenté sa nouvelle puce d’optimisation audio MariSilicon Y. Celle-ci pourrait être de la partie, au sein du Find X6 Pro, comme le chipset MariSilicon X qui, lui, s’occupe de la partie traitement photo. D’autres détails pourraient fuiter d’ici la présentation officielle du prochain flagship Oppo attendue d’ici le mois d’avril.