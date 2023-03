Les rendus photo du Motorola edge 40 Pro en fuite bien avant sa présentation officielle

Une fois de plus, c’est le leaker Evan Blass qui a publié plusieurs messages sur le réseau social Twitter dévoilant ce qui, à priori, serait le design du futur smartphone haut de gamme de la marque Motorola, avec le edge 40 Pro. Ce mobile serait la version internationale du Motorola X40 présenté courant décembre pour le marché chinois.

Les photos publiés sur le réseau social montrent un dos incurvé sur le côté pour revenir sur les profils et proposer un effet de finesse. Il y a le logo de la marque au centre. Un îlot carré est installé dans le coin supérieur à gauche avec des coins particulièrement arrondis et un effet incurvé sur les bords. On peut y voir les principaux capteurs photo ainsi que le double flash LED. Le profil de l’appareil montre l’emplacement des boutons pour mettre en veille et gérer le volume. Notez également la présence d’un microphone ce qui est beaucoup plus original, puisque normalement, ils sont au niveau des profils inférieurs et supérieurs.

Sur les photos de face du smartphone, on remarque le caractère incurvé de l’écran sur les côtés. Les bords semblent extrêmement fins pour laisser un maximum de place à la surface d’affichage qui est percé en haut, au centre pour abriter le capteur à selfie.

Quelle fiche technique pour le Motorola edge 40 Pro ?

Si on sait que le Motorola X40 sera le edge 40 Pro, on peut en déduire que ce dernier profitera d’un écran AMOLED 10 bits sur 6,67 pouces 1080x2400 pixels avec une fréquence maximale de 165 Hz protégé par la technologie Corning Gorilla Glass Victus. Il sera animé par un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec 12 Go de mémoire vive LPDDR5X et 256 Go d’espace de stockage interne UFS 4.0 avec une étanchéité certifiée IP68.

L’appareil sera doté d’un capteur photo principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement accompagné d’un autre capteur de 50 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et pouvant aussi gérer les photos en mode macro. Il y a aussi un capteur de 12 mégapixels pour zoomer. Pour se prendre en selfie, le mobile a un capteur de 60 mégapixels. L’appareil est compatible 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 et NFC. Il embarque une batterie d’une capacité de 4600 mAh supportant la charge rapide à 125 watts ainsi que la charge sans fil à 15 watts, comme la charge inversée.

Le précédent Motorola edge 30 Pro avait été lancé en mars 2022 et nous nous attendons à une annonce prochainement concernant le Motorola edge 40 Pro.