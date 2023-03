Google Pixel 6: 44% de réduction sur l'excellent smartphone de Google chez ce marchand !

Alors que Google continue de faire parler de lui avec la sortie prochaine du Google Pixel 7a, la bonne affaire du moment chez ce constructeur c'est bien le Google Pixel 6. Ce smartphone Google offre des performances intéressantes et des composants de qualité. Ajoutez à cela de très bonne performances photos et un prix réduit et vous obtenez un très bon rapport qualité-prix ! En effet, pour 360€ profitez d'une fiche technique très complète :

Écran OLED de 6,4 Pouces , Full HD+

, Full HD+ Processeur Google Tensor, performant et optimisé pour ce smartphone

2 capteurs photos arrière très performant et des fonctions de retouches puissantes

Une bonne autonomie avec 4614mAh

Pour un prix en dessous de 400€, vous profitez d'un smartphone offrant une réelle expérience en photographie en plus d'une bonne polyvalence, sa qualité photo concurrence directement certains haut de gamme. Grâce à cette promotion de Rakuten, il passe de 649€ à 360€ !

Look de ce Pixel 6

Le Pixel 6 est disponible en deux couleurs différentes, le noir carbone et le gris océan. Il a un poids de 207 g et a pour dimensions 158.6 x74. 8x8. 9 mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68, une assurance contre les poussières et l'eau. Un port USB Type-C 3.1 est disponible sur l'appareil. Deux cartes nano SIM peuvent être utilisées. Au niveau de l'affichage, l'écran du Pixel 6, smartphone de Google, est doté d'une dalle Oled avec 2400 X 1080 px de définition, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et 6,4 pouces de diagonale. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un capteur d'empreintes digitales et d'un moteur de reconnaissance faciale pour vous authentifier.

Autonomie et performances

La puce Tensor est appuyée par une RAM de 8 Go. Ce SoC propose un processeur 8 cœurs cadencé à 2,8 GHz. Ce SoC est aussi équipé d'une puce graphique Mali G78. Sur le plan connectivité et réseau, l'appareil possède la LTE 4G, le HSPA 3G+, le GSM 2G et la 5G ainsi que le wifi 6. Le mobile fonctionne sous Android 12. Ce smartphone est doté d'une batterie d'une capacité de 4 614 mAh avec charge sans fil ou charge rapide (30 W).

Quel appareil photo pour le dernier Google ?

Voici quelques infos qui intéresseront les mordus de photographie : le Pixel 6 embarque trois objectifs, deux à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 50 Mpx et par une ouverture relative de f/1.85. Concernant le second objectif arrière, il intègre 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Le seul objectif avant propose pour sa part 8 Mpx de résolution. Un stabilisateur électronique vous assurera de belles photos. Le Pixel 6 vous permettra également d'enregistrer des vidéos en 4K@60 IPS.