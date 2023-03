Le Pixel 7a pris en photo et confirme certaines caractéristiques techniques bien avant sa présentation officielle

Le 10 mai prochain, Google organisera sa conférence annuelle Google I/O dédiée aux développeurs. Il s’agit principalement de présenter les nouveautés de la prochaine version d’Android 14 et de plusieurs de ses fonctionnalités. Mais c’est aussi l’occasion pour la marque américaine de lever le voile sur certains de ses appareils. L’année dernière, le Pixel 6a avait ainsi introduit sur le marché. En 2023, il se dit que la firme de Mountain View annoncera son successeur, le Pixel 7a. Il y a déjà plusieurs mois que des visuels particulièrement réalistes ont été publiés sur la toile émanant de Evan Blass.

La dernière fuite en date concernant le Pixel 7a montre des photos de l’appareil qui a été pris de face, mais aussi de dos. On peut notamment voir de larges bords sur l’écran du mobile qui est lui-même percé tout en haut pour abriter le capteur photo. Le dos montre une large bande qui occupe, comme les précédents mobiles de la marque, toute la largeur de l’appareil pour intégrer les capteurs photo ainsi que le flash étant sérieusement déporté par rapport à la position des caméras.

Le téléphone semble n’avoir qu’une seule couleur entre la partie supérieure de la bande et celle qui est en dessous. Le mobile sera très probablement proposé en différents coloris. L’image montre une couleur grise, qui semble assez claire, mais peut rendre un aspect un peu plus foncé si la lumière ambiante vient à manquer.

Quelles caractéristiques techniques pour le Pixel 7a ?

Il semblerait que le Pixel 7a de Google soit doté d’un écran AMOLED de 6,1 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz maximum et une définition 1080x2400 pixels. Le mobile pourrait disposer d’un chipset Tensor G2 comme les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. La mémoire de stockage interne serait à la norme 3.1 donc pas la plus récente (4.0) proposée sur certains mobiles haut de gamme. Le Google Pixel 7a est pressenti avec une caméra principale de 64 mégapixels alors que le Pixel 6a propose un module de 12,2 mégapixels. Il y aurait un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels comme sur l’actuel Pixel 6a.

La capacité de la batterie ne semble pas encore connue sur ce modèle, mais les rumeurs laissent entendre qu’il pourrait profiter d’une charge sans fil, ce qui serait intéressant pour ce téléphone de milieu de gamme, une caractéristique assez rare sur ce segment de marché même si le Nothing phone (1) en est capable.