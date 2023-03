Huawei dévoilera les dates de disponibilité et les prix des smartphones P60 Pro et Mate X3 pour la France le 9 mai prochain

La marque Huawei vient d’officialiser la nouvelle série de smartphones haut de gamme P60 et du nouveau mobile pliant, le Mate X3, en Chine. La bonne nouvelle c’est que le P60 Pro et le Mate X3 seront prochainement commercialisés en France. Plus de détails le 9 mai prochain nous promet la marque…

Il y a peu, Huawei organisait un événement pour présenter officiellement ses derniers smartphones. Il s’agit de la série P60 qui est composée des modèles Huawei P60, Huawei P60 Pro, Huawei P60 Art au design particulièrement travaillé. En plus, la marque a aussi présenté le successeur du Mate X2, le Mate X3. Suite à cette présentation, nous avons appris que la marque avait décidé de lancer les modèles P60 Pro et Mate X3 en France. Le mystère reste entier en ce qui concerne les P60 et P60 Art, pour le moment, mais il n’est pas impossible qu’ils soient disponibles aussi dans nos contrées, peut-être un peu plus tard dans l’année…

Huawei va organiser un événement européen pour annoncer la disponibilité de ses nouveaux smartphones en Europe. Celui-ci aura lieu à Munich, en Allemagne le 9 mai prochain. C’est à cette occasion que nous connaîtrons les conditions de commercialisation des smartphones Huawei P60 Pro et du pliant Mate X3. En outre, ce sera aussi l’occasion pour la marque de donner les détails sur la disponibilité et les prix des autres produits Huawei comme les écouteurs Freebuds 5 et l’ordinateur portable Huawei MateBook X Pro.

Quelles fiches techniques pour le Huawei P60 Pro et le Mate X3 ?

Rappelons que le smartphone Huawei P60 Pro utilise un écran AMOLED de 6,67 pouces 1-120 Hz animé par un chipset Qualcomm Snadragon 8+ Gen 1 version 4G avec une batterie de 4815 mAh supportant la charge à 88 watts, ainsi que la charge sans fil. Il est équipé d’une configuration photo de 48+13+48 mégapixels avec un zoom optique 3,5x et un capteur de 13 mégapixels à l’avant. Il est totalement étanche, certifié IP68. La version chinoise a été annoncée pouvant prendre en charge les communications bidirectionnelles par satellite, ce qui ne sera pas le cas pour la version européenne.

Le smartphone pliant Huawei Mate X3, pour sa part, propose un écran externe AMOLED de 6,4 pouces 1-120 Hz et un écran interne AMOLED flexible de 7,85 pouces lorsqu’il est totalement ouvert 120 Hz aussi. Il ne fait que 5,3 mm d’épaisseur ouvert et profite d’un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 version 4G avec 12 Go de mémoire vive. Il est alimenté par deux modules de batterie pour une capacité totale de 4800 mAh supportant la charge à 66 watts ainsi que la charge sans fil.

Reste à patienter jusqu’au 9 mai prochain pour savoir quels seront les dates de disponibilité et les prix de ses deux appareils.