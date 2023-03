Les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 avec un chipset Snapdragon 8 Gen 2 confirmé plus performants que les Galaxy S23

Cet été, Samsung devrait officialiser les nouveaux smartphones pliants Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5. Ils vont bientôt entrer dans une phase de production de masse et commencent à livrer quelques détails techniques étant passé sous l’outil de mesure de performances Geekbench. Ils embarquent le même chipset que les Galaxy S23 mais se révèlent plus performants. En voici tous les détails.

La marque Samsung doit présenter officiellement les successeurs des Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 dans le courant de cet été. La production de masse des Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 devrait prochainement débuter. Il semble que les premiers exemplaires soient opérationnels puisque les résultats de test réalisés depuis l’application de mesure de performances Geekbench viennent d’être publiés sur le site de Geekbench. En effet, lorsqu’un mobile est ainsi testé, les résultats sont publics et cela permet notamment de savoir si l’appareil essayé et performant ou pas et quels sont certains de ces composants qui l’animent.

Des scores plus élevés que la série des Galaxy S23

Selon les résultats publiés par Geekbench, il semble bien que les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 soient équipés du même chipset que les Galaxy S23. Il s’agit d’une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy. C’est une version spéciale du Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm dont la fréquence d’horloge du cœur principal est plus élevée que celle du Soc classique. Cela lui permet notamment d’offrir de meilleures performances, sur le papier qu’un autre mobile équipé d’un Snapdragon 8 Gen 2. Notez aussi des optimisations matérielles-logicielles ont aussi été développées par Qualcomm et Samsung pour les appareils de ce dernier.

Le Samsung Galaxy Z Fold5 porte le numéro de modèle SM-F946U et il a réussi à obtenir un score de 2030 points pour les tests mono-cœur et de 5213 points pour les tests multicœur. Le chipset est accompagné de 12 Go de mémoire vive. Les scores sont supérieurs à ceux obtenus par les mobiles de la série Galaxy S23 qui proposent plutôt autour des 1500 et 4900 points pour les deux tests.

Le Samsung Galaxy Z Flip5 porte la référence SM-F731U et décroche des scores de 2014 et 5022, là encore, nettement supérieurs à ceux des Galaxy S23. Le Galaxy Z Flip5 dispose de 8 Go de mémoire vive.

Les deux smartphones sont animés par Android 13.