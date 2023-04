Démonstration d’un concept pour le futur Samsung Galaxy Z Flip5 avec un grand écran externe

Les successeurs des Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4 seront présentés, selon toutes vraisemblances, dans le courant de cet été. Ainsi, le Galaxy Z Fold5 est pressenti beaucoup plus fin et avec une charnière qui permet de faire coller les deux volets de l’appareil lorsqu’il est totalement fermé. Cela est aussi envisagé pour le Galaxy Z Flip5, notamment grâce à l’utilisation d’une pliure en forme de goutte d’eau qui blesserait moins l’écran, mais qui permettrait aussi un rapprochement de deux parties qui se replient l’une sur l’autre. Le principe d’un nouveau mobile qui n’accumule pas la poussière au niveau de son écran interne lorsqu’il est fermé semble acquis. L’autre grande inconnue, c’est la taille de son écran externe.

En effet, rappelons que le premier Galaxy Z Flip possédait un écran de 1 pouce qui s’est vu grandir jusqu’à 1,9 pouce pour les Galaxy Z Flip3 et Galaxy Z Flip4, mais cela n’a pas changé grand-chose au final, les interactions étant relativement limitées. Pour le Galaxy Z Flip5, il se dit que Samsung pourrait proposer un écran externe plus grand que ceux des Motorola Razr 2022 et Oppo Find N2 Flip qui s’affichent, respectivement, avec des diagonales de 2,7 pouces et 3,26 pouces.

Un concept très proche de la réalité ?

En effet, @Technizoconcept, en collaboration avec le YouTuber SuperRoader, vient de publier des images de ce qui pourrait être le design du prochain Galaxy Z Flip5. Celui-ci affiche des profils très plats et un écran très large à l’extérieur.

Un peu plus tôt, une autre personne qui semble très bien renseignée, IceUniverse confirmait la présence d’une surface d’affichage plus carrée que la précédente et qui aurait une diagonale de 3,14 pouces. Cet écran plus grand faciliterait la consultation des notifications, l’activation ou la désactivation de certaines fonctionnalités, l’utilisation de widgets, etc. Les images du concept du Galaxy Z Flip5 proposées par @Technizoconcept montrent un écran qui occupe presque toute la largeur de l’appareil avec un léger décrochage sous les deux capteurs photo. À ce sujet, on attend un nouvel objectif même s’il embarque le même nombre de pixels que le précédent.

Il se murmure que le Galaxy Z Flip5 profiterait d’un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. La capacité de sa batterie sera également une donnée importante pour tenter de voir si le mobile proposera une meilleure autonomie que son prédécesseur qui faisait déjà mieux que le précédent. Vous pouvez lire notre test complet du Samsung Galaxy Z Flip4 en cliquant sur le lien.