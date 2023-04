Des photos Live préparant la promotion du smartphone pliant Vivo X Flip dévoilées

La marque Vivo devrait prochainement annoncer la commercialisation de son premier smartphone pliant à clapet rejoignant le Vivo X Fold et bientôt le Vivo X Fold2. Des images de ce qui ressemble à un shooting photo en vue de la promotion du Vivo X Flip ont fuitées montrant le design de l’appareil.

À la fin de l’année dernière, les premières rumeurs concernant la sortie d’un smartphone pliant à clapet par la marque Vivo se faisaient entendre. Quelques semaines plus tard, de nouveaux détails ont été publiés précisant les définitions des écrans internes et externes ainsi que l’emplacement du lecteur d’empreinte digitale supposant qu’il serait animé par le chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Récemment, l’appareil est passé sous les tests de mesure de performances de l’application Geekbench confirmant la présence de la puce du fondeur américain avec une capacité de 12 Go de mémoire vive.

La partie photo serait confiée à un capteur principal de 50 mégapixels, un Sony IMX866 associé à un autre capteur, Sony IMX663, cette fois de 12 mégapixels. Il y aurait également un capteur au niveau de l’écran interne qui aurait 32 mégapixels. Le mobile est pressenti avec une batterie d’une capacité de 4400 mAh dépassant celles des autres mobiles pliants à clapet que sont les Samsung Galaxy Z Flip4, Motorola Razr 2022 et Huawei P50 Pocket.

Une image d’un shooting photo ?

Une fois n’est pas coutume, c’est le très bien renseigné Digital Chat Station qui a publié des photos sur le réseau social chinois Weibo montrant ce qui ressemble à une situation de shooting photo en vue de la promotion du nouvel appareil de Vivo. On peut y voir une personne souriante qui chercherait à amadouer son chat roux avec l’animation affichée sur l’écran externe de l’appareil sur lequel figure une tête de chat. La personne semble s’appuyer sur un rebord couturé qui utilise le même motif que la partie où il n’y a pas d’écran à l’extérieur du smartphone avec un coloris similaire. On peut voir l’écran externe qui occupe toute la largeur de l’appareil et les capteurs photo intégrés dans un unique cercle portant le logo du partenaire photo, Zeiss. Le flash est déporté.

Il se murmure que le Vivo X Flip pourrait être présenté ce mois-ci, au moins pour le marché chinois, avant, espérons-le une annonce pour les autres marchés à venir. Il serait annoncé en même temps que le Vivo X Fold2.