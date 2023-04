Magic Vs, le premier smartphone pliant de la marque Honor débarque en France dès le 24 mai

Le smartphone pliant Honor Magic Vs a été officiellement présenté fin novembre 2022 en Chine. C’est ensuite pendant le salon du MWC 2023 de Barcelone que la marque a pu montrer son mobile aux visiteurs européens. Un peu plus tôt, sa charnière, particulièrement travaillée pour être la plus ergonomique possible, a été observée sous toutes les coutures. Finalement, c’est le 24 mai que le Honor Magic Vs sera commercialisé en France. Il sera disponible uniquement en noir, alors que plusieurs coloris ont été présentés pour le marché chinois. Il sera proposé à un prix de 1599 € pour la configuration 12 Go de mémoire et 512 Go d’espace de stockage. À titre de comparaison, son concurrent direct, le Samsung Galaxy Z Fold4 est proposé à 1599 € pour 12+256 Go.

Quelle configuration technique ?

Le Honor Magic Vs propose donc un format très similaire au Samsung Galaxy Z Fold4 avec une ouverture tel un livre utilisant une charnière verticale, mais, contrairement au modèle du Sud-Coréen, celui-ci n’a pas d’espace entre les deux volets. Honor revendique une résistance à plus de 400 000 pliures de sa charnière avant un problème, ce qui représenterait 10 ans d’utilisation à raison de 100 manipulations par jour. Le mobile pèse 267 grammes et propose une épaisseur de seulement 6,1 mm lorsqu’il est totalement ouvert.

Le Honor Magic Vs est équipé d’un écran externe et d’un autre interne. Le premier est équipé d’une dalle AMOLED de 6,45 pouces. Il est incurvé d’un côté pour une meilleure prise en main. L’écran interne utilise également une dalle AMOLED, flexible, qui mesure 7,9 pouces lorsqu’il est totalement déployé, affichant une définition de 1984x2272 pixels. L’écran externe est rafraîchi à 120 Hz alors que l’écran interne peut monter jusqu’à 90 Hz au maximum. Honor annonce un pic de luminosité de 1200 cd/m². Un filtre antireflet est présent pour limiter les gênes. Il est compatible avec le format vidéo HDR10+ utilisé par certaines plateformes de streaming.

Une grande batterie et des capteurs photo à la pointe

Le Magic Vs est doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 associé à 12 Go de mémoire vive et 512 Go d’espace de stockage interne, sans possibilité d’insérer une carte mémoire. Il est équipé d’une batterie conséquente, d’une capacité de 5000 mAh. Elle peut supporter la charge à 66 watts, mais pas la charge sans fil. Pour les photos, le Magic Vs est équipé d’un capteur principal de 54 mégapixels pouvant gérer les photos grand-angle. Il est associé à un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels, comme le Honor 70. À cela, ajoutez un téléobjectif de 8 mégapixels capable d’offrir un zoom optique 3x au dos du Magic Vs. Un capteur à selfie est installé au niveau de l’écran externe embarquant 16 mégapixels. Sur le profil supérieur, il y a un émetteur infrarouge pour transformer le mobile en une télécommande universelle en utilisant l’application correspondante. Le Honor Magic Vs est animé par Android 13 avec une surcouche logicielle Magic UI 7.1. La marque promet 2 ans de mises à jour Android et 3 ans de mises à jour de sécurité.

Vous pouvez lire notre prise en main du Magic Vs pour voir nos premières impressions à son sujet.