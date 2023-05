Le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 déjà aperçu dans les listes de résultats de Geekbench

Bien qu’il reste plusieurs mois avant la présentation officielle de la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, devant intervenir d’ici la fin de cette année, elle commence déjà à livrer quelques détails sur ses performances, même s’il faut prendre celles-ci avec les pincettes de rigueur étant donné que des améliorations sont bien entendu possibles d’ici la disponibilité du chipset pour les intégrateurs.

Actuellement, les mobiles sous Android les plus performants sont alimentés par le chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (avec une exception pour les Galaxy S23 de Samsung qui profitent d’une version overclockée avec le Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy). Son successeur doit pouvoir rivaliser avec le Soc Apple A17 Bionic. Ce dernier a déjà été aperçu dans les listes de résultats de Geekbench et Antutu, comme le nouveau Snapdragon 8 Gen 3, ce qui permet de les comparer, à date.

Des scores absolus qu’il faut relativiser

Ainsi, selon une fuite publiée sur le site de réseaux sociaux Weibo, le Snapdragon 8 Gen 3 a obtenu 2563 points pour le test mono cœur sous Geekbench et 7256 pour le test multicœur. À titre de comparaison, le processeur Apple A17 Bionic aurait eu des scores respectifs de 3019 et 7860, donc encore supérieurs à ceux récoltés par ce nouveau Snapdragon. Sous Antutu, une autre application de mesure de performances brutes, le chipset Qualcomm affiche un score total de 1 712 271, ce qui, en soit, représente un écart très important par rapport à son prédécesseur.

Encore une fois, ces remontées sont à prendre avec une extrême précaution car il reste encore beaucoup de temps avant la disponibilité de la puce pour les intégrateurs et donc un délai propice à des améliorations potentielles afin de proposer des performances encore plus élevées pour vraiment rivaliser avec la puce Apple.