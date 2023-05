Les détails de la fiche technique du Motorola Razr 40 Ultra avant sa présentation officielle

La marque Motorola devrait officialiser son nouveau smartphone pliant, le Motorola Razr 40 Ultra, une version haut de gamme qui serait accompagnée d’une finition (et d’une configuration), plus abordable. En attendant que cela se confirme, de nombreuses caractéristiques techniques ont fait l’objet d’une fuite dont voici tous les détails.

Pour cette année 2023, la marque Motorola devrait renouveler son offre sur le segment des smartphones pliants avec l’arrivée de deux nouveaux modèles : le Motorola Razr 40 Ultra et le Motorola Razr 2023.

Le premier a récemment été repéré dans les listes de résultat de l’outil de mesure de performances, Geekbench livrant ainsi quelques détails techniques sur la qualité de ses composants. On a pu y voir que l’appareil serait équipé d’un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 associé à 8 Go de mémoire vive. Il est possible qu’une autre version, avec 12 Go, soit aussi proposée.

Les autres détails de la fiche technique du Razr 40 Ultra

C’est effectivement ce que pensent d’autres sources livrant leurs pronostics sur les caractéristiques techniques du Motorola Razr 40 Ultra. L’une des configurations embarquerait 8 Go alors qu’une autre proposait 12 Go, pour plus de vélocité. En outre, il est possible que le fabricant offre la possibilité d’ajouter plusieurs Go supplémentaires via une fonction RAM Extended. Il y aurait jusqu’à 512 Go d’espace de stockage interne, sans possibilité d’aller plus loin. Le smartphone serait doté d’un capteur photo Sony 12 mégapixels associé à un capteur de 13 mégapixels. Il y aurait un capteur de 32 mégapixels, pour se prendre en selfie, installé tout en haut, au centre de l’écran interne. Celui-ci aurait une définition de 1080x2640 pixels sur une dalle AMOLED supportant la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

L’écran externe aurait une définition de 1056x1066 pixels. Plusieurs visuels qui semblent crédibles représentant ce qui pourrait être le Motorola Razr 40 Ultra ont été publiés. Reste à voir si elles disent vrai. L’appareil pourrait être officialisé dans les prochaines semaines.