Des images présumée de l’iPhone 15 Pro confirmeraient la présence du port USB-C et du bouton Action

Alors que la présentation officielle est attendue pour le mois de septembre prochain, l’iPhone 15 Pro semble se dévoiler un peu plus avant l’événement. Plusieurs images de ce qui pourrait bien être le nouvel iPhone 15 Pro viennent d’être publiées sur la toile montrant l’appareil sous différents angles et notamment son port USB-C.

L’iPhone 15 Pro pourrait bénéficier de différentes capacités de stockage interne avec trois déclinaisons embarquant un minimum de 256 Go pour enregistrer les données dont les photos et les vidéos au sein de l’appareil. Une version avec 512 Go serait également proposées ainsi qu’une autre avec, cette fois-ci, 1 To de théoriquement disponibles, sans avoir besoin de carte mémoire additionnelle. L’iPhone 15 Pro doit venir succéder à l’iPhone 14 Pro.

Des images montrent ce qui pourrait être un iPhone 15 Pro avec ses profils

Une nouvelle fois, c’est Ice Universe qui est particulièrement bien renseigné et qui a pu mettre en ligne sur le réseau social Twitter plusieurs images de ce qui pourrait être l’iPhone 15 Pro. Ces photos ainsi partagées montrent un téléphone portable qui semble bien être l’un des prochains modèles phares de la marque américaine.

On peut notamment y voir le mobile de dos avec un bloc d’optiques relativement proéminent avec trois capteurs disposés en triangle reposant eux-mêmes sur une plaque qui reprend le coloris du reste de la partie arrière. En outre, on peut également voir ce qui représenterait l’un des changements majeurs par rapport à tous les précédents iPhone : la présence d’un port USB-C pour recharger et synchroniser le téléphone. Celui-ci prend ainsi la place du connecteur Lightning utilisé depuis le premier iPhone.

Les images publiées montrent également le côté droit de l’appareil. Ce dernier est recouvert par une coque. On peut cependant y voir ce qui semble être un tiroir à cartes SIM. Cela signifie qu’Apple continuerait à proposer un tel support pour ses appareils vendus notamment hors des États-Unis. En effet, rappelons qu’Apple a fabriqué des iPhone 14 compatibles eSIM pour son marché domestique permettant ainsi de passer rapidement d’un opérateur à un autre, sans avoir de carte physique à introduire dans l’appareil. En outre, les photos publiées montrent également ce qui ressemblerait au bouton Action dont plusieurs rumeurs courent sur sa présence sur les prochains iPhone 15. Celui-ci pourrait ainsi remplacer le bouton sourdine présent aussi depuis les premiers modèles de téléphones Apple. Il serait doté de fonctionnalités personnalisables pour que chacun puisse choisir la fonction qui y est associée.

Sinon, globalement, le design de l’iPhone 15 Pro ressemble beaucoup à celui de son prédécesseur. Toutefois, comme de nombreuses rumeurs à son sujet, il est important de prendre une nouvelle fois, celle-ci avec des pincettes car il pourrait s’agit d’un modèle factice nous entrainant vers une fausse piste.

Rappelons que la gamme des iPhone 15 sera dévoilée courant septembre.