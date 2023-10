Dans la famille Redmi, je voudrais le 13C, pioche il n’est pas encore dispo mais le sera bientôt

Toujours aussi prolixe en matière de fabrication de smartphones, la marque Xiaomi a présenté officiellement la série des Redmi Note 13 avec la version standard, la version Pro et le plus avancé, le Pro Plus. Ceux-ci doivent venir succéder aux actuels Redmi Note 12. Un cousin, le Redmi 13C est pressenti pour être prochainement présenté. Modèle d’entrée de gamme et particulièrement abordable, il devrait succéder au Redmi 12C. Son design a déjà fait l’objet d’une fuite sur le site MySmartPrice révélant toutes les formes ainsi que les coloris dans lesquels il serait disponible. Maintenant, il vient de passer certaines certifications, avant sa commercialisation, permettant d’en apprendre plus sur ses caractéristiques techniques.

Le Redmi 13C repéré dans les bases de données

La première indication de l'arrivée imminente du Redmi 13C a été repérée dans la base de données IMEI. Selon les informations disponibles, ce téléphone sera disponible en deux variantes, à savoir 4G et 5G, offrant ainsi aux utilisateurs une large gamme d'options de connectivité. Confirmant l'existence du Redmi 13C, le téléphone a récemment obtenu les certifications NBTC (National Broadcasting and Telecommunications Commission) et EEC (Eurasian Economic Commission). Ces certifications confirment non seulement le nom marketing du téléphone, mais aussi son numéro de modèle, qui est 23106RN0DA.

La certification NBTC révèle que le Redmi 13C 4G offrira une connectivité 4G LTE, ce qui signifie que les utilisateurs auront accès à des vitesses de données rapides pour leurs besoins quotidiens. De plus, cette même variante a également reçu la certification CEE, renforçant ainsi la crédibilité de l'information. Malgré ces certifications, les spécifications matérielles du Redmi 13C restent un mystère. Cependant, des rumeurs circulent concernant les caractéristiques techniques prévues pour les versions 4G et 5G du téléphone.

La version 4G du Redmi 13C devrait être rebaptisée POCO C65, et elle devrait être alimentée par le SoC MediaTek Helio G85. De plus, le téléphone serait équipé de la dernière version du système d'exploitation Android 13, associé à la surcouche logicielle MIUI 14. En revanche, la version 5G du Redmi 13C devrait être encore plus puissante, avec un chipset MediaTek Dimensity 6100+ qui garantira des performances optimales pour les tâches les plus exigeantes.

Côté photographie, les deux variantes du Redmi 13C sont censées être équipées d'un impressionnant capteur de caméra principal de 50 mégapixels. De plus, le téléphone sera disponible dans une gamme de couleurs attrayantes, dont le bleu, le noir et le vert. D’ici à sa présentation officielle, il est tout à fait possible que d’autres détails sur sa fiche technique soient révélés.