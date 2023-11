Le Galaxy S24 Ultra aurait une version en titane et les détails des capteurs photo au dos dévoilés

Les rumeurs concernant le prochain mobile haut de gamme Samsung vont bon train. L’une des dernières en date fait état de la conception du Galaxy S24 Ultra. Celui-ci serait doté d’un cadre en titane. Ce matériau particulièrement résistant a été utilisé par Apple pour l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Ceux-ci auraient d’ailleurs eu quelques problèmes repérés par certains utilisateurs qui ont remarqué des changements de teinte. En outre, Xiaomi a aussi présenté une version spéciale de son Xiaomi 14 Pro. Celui-ci est effectivement doté d’un cadre en titane.

Un Galaxy S24 Ultra avec un châssis en titane et les détails des capteurs photo

Si cela se concrétise, le Galaxy S24 Ultra serait le premier modèle de la marque sud-coréenne à embarquer du titane pour son châssis. Si le résultat est réussi et que cela plaît aux utilisateurs, il est possible que d’autres modèles de la série Galaxy S24 en profitent. La marque aurait commencé à travailler sur l’intégration du titane depuis deux ans maintenant. Plus résistant que l’aluminium, le titane est aussi plus cher. Cela pourrait donc faire monter un peu plus le prix des appareils qui en profiteront.

Parallèlement, les détails précis des capteurs photo au dos du Galaxy S24 Ultra semblent connus. Le capteur principal serait un module de 200 mégapixels avec des pixels de 0,6 µm, un Samsung HP2SX. Il y aurait également un téléobjectif de 10 mégapixels Sony IMX754+ capable de proposer un zoom optique 3x. Il y aurait aussi un autre téléobjectif Sony IMX854 de 50 mégapixels pour un zoom optique 5x. À ceux-ci, il faudrait ajouter un capteur de 12 mégapixels Sony IMX564 dédié aux prises de vue en mode ultra grand-angle. Récemment, Samsung a publié une page pour présenter les capacités en photo et vidéo de ce qui pourrait être son prochain smartphone haut de gamme.

La prochaine série de smartphones Galaxy S24 serait officiellement dévoilée le 17 janvier, selon plusieurs sources bien renseignées.