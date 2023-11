MediaTek présente son nouveau processeur haut de gamme, Dimensity 9300 aux performances exceptionnelles

Comme prévu, MediaTek présente donc son nouveau chipset haut de gamme Dimensity 9300 afin de proposer une alternative sérieuse et solide face au récent Soc Snapdragon 8 Gen 3 développé par Qualcomm. Ce nouveau processeur veut améliorer significativement les expériences mobiles, en particulier dans les domaines du jeu, de la capture vidéo et du traitement de l'intelligence artificielle générative. Pour cela, il s’appuie sur 4 cœurs Cortex-X4 jusqu’à 3,25 GHz et 4 cœurs Cortex-A720 jusqu’à 2 GHz contre une architecture de 1+5+2 cœurs pour la puce concurrente de Qualcomm. Il s’agit de la 3e génération de puce gravée en 4 nm.

Au cœur du Dimensity 9300 se trouve le processeur AI APU 790 de MediaTek, conçu pour améliorer considérablement les performances et l'efficacité énergétique de l'intelligence artificielle générative. L'APU 790 double les performances des opérations entières et flottantes tout en réduisant la consommation d'énergie de 45 %, selon la société. Cette efficacité accrue permet un calcul plus rapide et plus sûr, répondant à la demande croissante de capacités d'IA sur l'appareil. En outre, on peut également compter sur l’intégration du GPU Immortalis-G720. Selon MediaTek, il permet d’offrir une augmentation de près de 46 % des performances GPU par rapport à son prédécesseur. En même temps, il maintient les mêmes niveaux de consommation d'énergie, garantissant aux utilisateurs des expériences de jeu fluides sans sacrifier l'autonomie de la batterie.

Redéfinir la photographie et la capture vidéo mobiles

Le Dimensity 9300 veut optimiser la photographie et la capture vidéo mobiles avec son ISP AI à faible consommation d'énergie et son fonctionnement HDR toujours activé jusqu'à une résolution 4K à 60 images par seconde (fps). Le chipset prend également en charge le mode cinématographique 4K à 30 ips avec suivi du flou en temps réel, la réduction du bruit AI 4K (AI-NR) et le traitement AI sur les photos et vidéos RAW. De plus, il supportera le nouveau format Ultra HDR dans Android 14 pour les smartphones de nouvelle génération. En ce qui concerne la connectivité, le Soc n’est pas en reste puisqu’il est compatible Wi-Fi 7 allant jusqu'à 6,5 Gbit/s et la technologie MediaTek Xtra Range pour une connectivité longue portée améliorée. Grâce à la technologie Multi-Link Hotspot de MediaTek, il améliore également les vitesses de partage de connexion du smartphone jusqu'à 3 fois par rapport aux solutions concurrentes, selon la marque. Pour l’affichage, le chipset prend en charge la résolution WQHD à 180 Hz et la 4K jusqu'à 120 Hz pour des visuels époustouflants, ainsi que le support de deux écrans actifs pour les smartphones pliants.

Tout aussi important que les performances et les fonctionnalités du Dimensity 9300, la sécurité n’est pas oubliée. Le volet confidentialité du chipset permet de protéger les processus importants lors du démarrage et des opérations de calcul sécurisé. Il prend également en charge la technologie Memory Tagging Extension (MTE) d'ARM, ce qui facilite pour les développeurs l'identification et la résolution des bugs liés à la mémoire, renforçant la sécurité des utilisateurs.

Les premiers smartphones équipés du chipset Dimensity 9300 devraient être disponibles sur le marché d'ici la fin de 2023. Avec ses performances exceptionnelles, son efficacité, ses capacités d'IA et ses fonctionnalités de sécurité, le Dimensity 9300 est prêt à établir une nouvelle référence pour les chipsets mobiles haut de gamme.