Black Friday 2023 : Trouvez l'iPhone idéal ! 15, 15 Pro, 14 ou 14 Pro ? Le meilleur choix aujourd'hui est...

Compliqué de faire son choix, non ? Devant la multitude d'offres et de modèles disponibles, choisir son iPhone pour le Black Friday peut s'avérer être un véritable labyrinthe. Pourtant nous sommes nombreux à vouloir en changer ! (Oui, moi aussi mon iPhone 11 commence à rendre l'âme...) On va s'aventurer ensemble dans le monde fabuleux des promos pour trouver notre pépite, l'offre idéale pour changer d'iPhone !

Le Black Friday est un moment clé pour changer de smartphone, c'est la période parfaite pour trouver de bonnes promotions et acheter votre nouvel iPhone moins cher. C'est parfois assez compliqué de s'y retrouver entre les modèles et les offres proposées, d'autant plus que les modèles d'iPhone se ressemblent de plus en plus. Pour faire le point sur les différents choix qui s'offrent à vous sur les iPhones les plus récents nous avons :

L'iPhone 15, 15 Plus

L'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max

L'iPhone 14 et 14 Plus

L'iPhone 14 Pro et Pro Max

Les principales caractéristiques des derniers iPhones

La série 15 est sortie récemment, en Septembre 2023 et vient avec quelques innovations et un prix dé départ plus bas que la génération 14 à sa sortie en 2022. La Dynamic Island est l'innovation principale de cette génération, présente sur les iPhones 14 Pro et Pro Max et sur toute la série 15. Côté puissance, l'iPhone 14 possède la puce la moins efficiente, la A15 Bionic, les versions 14 Pro partagent la même puce que les iPhones 15, la A16 Bionic et les versions 15 Pro possèdent la meilleure puce d'Apple à l'heure actuelle, la A17 Bionic. Pour la photo, l'Iphone 14 possède un capteur principal de 12 Mpx, c'est le moins performant de la bande (même si cela reste très correct!), les autres versions possèdent tous un capteur principal 48 Mpx. A noter que les versions Pro possèdent un capteur Téléobjectif de 12 Mpx en supplément. Pour l'autonomie, l'iPhone 14 possède une batterie d'une capacité de 3279 mAh, le 14 Pro 3200 mAh, le 15 possède 3877 mAh et 3650 mAh pour le 15 Pro. Il faut aussi prendre en compte l'optimisation de la batterie en plus de la taille qui est meilleure sur l'iPhone 15 Pro grâce à la puce A17 Bionic.

iPhone 14 iPhone 14 Pro iPhone 15 iPhone 15 Pro Date de Sortie Septembre 2022 Septembre 2022 Septembre 2023 Septembre 2023 Innovation Principale N/A Dynamic Island Dynamic Island Dynamic Island /Bouton Action Puce A15 Bionic A16 Bionic A16 Bionic A17 Bionic Capteur Principal 12 Mpx 48 Mpx + Téléobjectif 12 Mpx 48 Mpx 48 Mpx + Téléobjectif 12 Mpx Capacité de la Batterie 3279 mAh 3200 mAh 3877 mAh 3650 mAh

Points forts de chaque modèles

L'iPhone 14 est le seul de ce comparatif à ne pas posséder la Dynamic Island, il s'agit de l'encoche dans la face avant du smartphone. Cette Dynamic Island a le mérite d'offrir une expérience intéressante en matière de design sur les derniers iPhones. L'iPhone 15 Pro est quant à lui le seul à posséder le bouton d'action. Un bouton permettant de programmer une action remplaçant le bouton sourdine, un ajout plutôt pratique. Autre point différenciant, le châssis en Titane présent sur les versions Pro de l'iPhone 15. Enfin, le changement qui a beaucoup fait parler de lui, la présence de l'USB-C sur l'iPhone 15 et 15 Pro, qui permet l'utilisation de chargeur universel et une charge un peu plus rapide.

Alors comment choisir ? Quel iPhone est la bonne affaire du moment ?

On a comparé les atouts et les caractéristiques principales de chaque modèles, mais maintenant comment faire notre choix ? Quel est le modèle idéal ? Et bien, cela dépend aussi de ce que vous recherchez. Si vous souhaitez avoir le top du top, évidemment tournez-vous vers l'iPhone 15 Pro ou même 15 Pro Max qui sont les plus performants et innovants.

Mais ce que vous voulez vraiment, c'est trouver LA bonne affaire ! Les derniers modèles sont assez similaires et le prix est important à prendre en compte. L'iPhone 14 est le moins cher de cette liste avec un prix inférieur à 700€ actuellement :

En prenant en compte les avantages, les innovations et les meilleures offres actuelles chez les différents marchands, les versions pro sont très intéressantes ! Elles profitent de fortes baisses de prix pour le Black Friday. Si vous hésitez entre l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 14 Pro, sachez que leur prix sont similaires actuellement ! L'iPhone 15 Pro est à 1099€ et l'iPhone 14 Pro à 1038€. Mais pour ma part, je pense que le meilleur rapport qualité-prix est l'iPhone 15 dont le prix est plus acceptable en cette période de Black Friday :

Peu importe votre choix, en tout cas la période du Black Friday est la plus propice pour vous offrir votre nouvel iPhone, ce type de promotion est vraiment exceptionnel et c'est durant cette période que vous réaliserez les meilleures économies. Les versions proposées dans ce guide sont compatibles avec les opérateurs français, pour en savoir plus voici notre dossier sur les différentes versions des smartphones. Il reste quelques jours pour profiter de ces offres exceptionnelles et réaliser des économies en changeant de smartphone, profitez vite de ces promotions incroyables et obtenez votre nouvel iPhone pour un prix bien moins cher que normalement !