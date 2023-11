Une édition spéciale Lamborghini Squadra Corse pour la série de smartphones Xiaomi Redmi K70

Xiaomi, le géant chinois de la technologie, a récemment levé le voile sur sa dernière série de smartphones en Chine, la série Redmi K70. Composée de trois modèles distincts, dont le Redmi K70, le K70 Pro, et le K70E, cette série promet des performances très intéressantes avec des expériences mobiles poussées. Cependant, la cerise sur le gâteau est sans aucun doute le Redmi K70 Gaming Edition, rebaptisée édition limitée Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse et dont voici tous les détails.

En plus des smartphones, disons classiques, que Xiaomi a annoncé lors de son événement pour la série Redmi K70 avec les modèles Redmi K70E, Redmi K70 et Redmi K70 Pro, la marque a aussi dévoilé une édition spéciale comme elle en a déjà fait avec différentes licences. Cette fois, c’est avec la prestigieuse marque de voitures Lamborghini Automibili que le fabricant chinois a collaboré pour proposer une version spéciale du Redmi K70 Pro. Pour l’occasion, il est rebaptisé Redmi K70 Pro Automoibili Lamborghini Squadra Corse.

La particularité de cette édition spéciale réside dans la collaboration entre Redmi et le département des sports automobiles de Lamborghini. Cela se manifeste dans le design distinctif du smartphone. Allant au-delà d'une simple couche de peinture, Redmi a apporté des modifications subtiles au module de caméra, l'alignant de manière plus étroite avec les éléments de conception emblématiques de Lamborghini. L’appareil est proposé en deux options avec une couleur jaune ou verte, des coloris utilisés pour les voitures Lamborghini.

À l'intérieur, le téléphone propose une fiche technique particulièrement poussée et techniquement haut de gamme. En effet, ce modèle particulier ne sera disponible qu'avec une configuration impressionnante de 24 Go de mémoire vive au format LPDDR5X, soit la plus rapide du moment et 1 To de stockage au format USF 4.0, également la norme la plus véloce actuellement disponible. Pour le reste de la fiche technique, il est semblable au Redmi K70 Pro classique. Sous le capot, le Redmi K70 Pro est alimenté par le puissant processeur Snapdragon 8 Gen 3. La dissipation thermique est prise en charge par un système de 5 000 mm² pour des performances optimales.

Un large écran et une configuration photo intéressante

Le téléphone est équipé d’un écran OLED TCL C8 de 6,67 pouces supportant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour des défilements fluides. La prise en charge de la HDR10+ et de Dolby Vision est de la partie permettant de profiter de tous les détails dans les zones sombres et claires pour les films ou les séries diffusés via les plateformes de streaming qui les proposent. Il y a un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran pour authentifier le propriétaire de l’appareil. La partie photo est assurée par un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement avec un téléobjectif de 50 mégapixels proposant un zoom optique 2x, et un objectif ultra-large de 12 mégapixels. La caméra frontale, quant à elle, offre une résolution de 16 mégapixels.

La batterie d’une capacité de 5 000 mAh est compatible avec une charge rapide de 120 W. Pour la partie connectivité, il est doté d'un port USB-C, du WiFi-7, de la technologie sans contact NFC, d’un émetteur infrarouge pour le transformer en une télécommande universelle et d’une liaison Bluetooth 5.4.

Outre ses caractéristiques techniques de premier plan, il faut aussi compter sur l’animation par un système Android 14 avec une surcouche logicielle HyperOS développée par la marque ainsi que la possibilité d’appliquer des thèmes graphiques en rapport avec la marque automobile.

La disponibilité du Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse pourrait être effective autour du « Nouvel An » mais seulement dans certains pays et pas sûr que la France soit concernée. Il serait disponible à un prix de 1199 dollars. Rappelons que les smartphones Redmi K70 seront rebaptisé POCO F6 pour une sortie à l'échelle internationale.