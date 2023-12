Google Pixel 6 Pro : Une idée de cadeau à prix bluffant pour ce Pixel 6 Pro avec ses 12 Go de RAM à moins de 400 € !

Le Pixel 6 Pro du constructeur Google était, il y deux ans, l'un des concurrents très sérieux de l'iPhone 13 qui avait lui-même défié tous les records, puisque sur l'ensemble de tous les iPhone vendus jusqu'en 2022, 28 % d'entre eux étaient des iPhone 13 ! Autant dire que face à un tel concurrent, le Pixel 6 Pro avait été obligé de proposer de quoi s’affirmer... ce pourquoi il est doté d'une fiche technique très performante. En ce moment, nous pouvons le trouver à 398 € sur Rakuten ! Moins de 400 € pour un smartphone qui était un très haut de gamme il y a encore 2 ans, c'est une très bonne affaire.

Principales caractéristiques techniques du Google Pixel 6 Pro :

AMOLED de 6,7 pouces, 1440x3120 pixels 120 Hz Puce : Google Tensor

128 Go non extensibles Photo : Triple capteur photo 50+12+48 mégapixels, capteur frontal 11,1 mégapixels

Le Google Pixel 6 Pro est un appareil fabuleux pour les tâches nécessitant de la puissance brute. Avec ses 12 Go de RAM, on peut dire qu'il est d'une grande force, qui plus est avec sa puce Google Tensor qui a été développée en interne par Google. Doté d'une grande batterie et d'un excellent écran Amoled, deux ans plus tard, il est toujours dans la cour des grands ! Retrouvez tous les détails dans notre test du Google Pixel 6 Pro !

Le Google Pixel 6 Pro est à moins de 400 € !

Nous pouvons trouver le Google Pixel 6 Pro à 398 € sur Rakuten ! Et on peut dire sans problème que moins de 400 € pour un smartphone qui était un très haut de gamme il y a encore 2 ans et qui nous propose 12 Go de RAM et un écran Amoled QHD+, c'est une affaire en or pour Noël !