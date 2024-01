Honor dévoilera sa nouvelle série de smartphones Honor Magic6 Pro le 10 janvier 2024

La marque Honor se prépare pour le lancement de sa nouvelle série de smartphones haut de gamme avec les Honor Magic6 et Magic6 Pro. Ceux-ci viennent remplacer les Magic5 (non disponible en France) et Magic5 Pro qui ont marqué l’année 2023 avec leurs technologies particulièrement poussées et avant-gardistes. Ainsi, c’est le CEO d’Honor lui-même qui a récemment fait une annonce sur le réseau social chinois Weibo pour présenter officiellement le design des prochains smartphones de la marque. Ce partage n'était pas seulement une simple présentation de produit, mais a permis de présenter l’inspiration qui a donné lieu au design des téléphones et notamment sur l’une des versions avec sa couleur verte et son îlot de caméras.

Un design inspiré de l’histoire de la civilisation chinoise pour les Magic6 et Magic6 Pro

Zhao a ainsi expliqué que la conception des Magic6 s'inspire de l'histoire millénaire de la civilisation chinoise, de la taille de pierre au 19e siècle, ainsi que de « la vitalité de toutes choses dans la nature ». Ces éléments ont conduit à la création d'un design en forme de « squircle » (un carré contenant un cercle), un choix distinctif pour l'appareil et qui marque le « Jade cong » de Sanxingdui, la forme de taille de diamant la plus populaire au 19e siècle en Occident, mais aussi la forme de la montre la plus luxueuse. À l’intérieur de cette forme, on peut voir les trois capteurs photo parfaitement organisés de manière symétrique. En outre, le reste de la coque s’inspire « des merveilles de la Terre utilisant une technologie innovante pour refléter la vitalité des choses de la nature ». On peut notamment voir la finition de couleur : Haihu Qing.

Parallèlement, et cette fois, de manière officieuse, on apprend par d’autres sources que les Magic6 et Magic6 Pro pourraient également proposés en noir, blanc, cyan et violet. Il n’est pas impossible que l’une de ses versions profite d’un revêtement en similicuir.

Nous savons aussi que la marque Honor prépare une édition spéciale du Magic6 Pro en collaboration avec Porsche Design.

Trois configurations de stockage pour les Magic6 et Magic6 Pro

En complément à cette annonce, le célèbre leaker Digital Chat Station a partagé des images du Magic6 Pro sous tous les angles, avant même leur publication sur le site officiel d'Honor.

Il indique dans son message que le Honor Magic6 Pro offrira trois options de stockage : 256 Go, 512 Go et 1 To.

Nous verrons si ces informations se confirment lors de la présentation officielle qui aura lieu le 10 janvier 2024. Pendant celle-ci, la marque dévoilera tous les détails techniques et physiques des téléphones ainsi que la nouvelle version de la surcouche logicielle MagicOS 8.0. Celle-ci promettrait la possibilité de faire passer d’une application à une autre des contenus textuels ou visuels, via le gestionnaire d’applications, de manière particulièrement intuitive.