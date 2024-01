POCO X6 5G, des belles performances promises pour le milieu de gamme et compatible Dolby Vision

Après le POCO X6 Pro, le POCO M6 Pro, la société Xiaomi a récemment dévoilé les caractéristiques d’un autre mobile de milieu de gamme, le POCO X6 5G. Celui-ci veut offrir la même philosophie que les autres appareils de la gamme POCO, à savoir un très bon rapport prix/performances avec des designs qui ne laissent pas indifférents.

Aussi, pour ce qui est des performances, le POCO X6 5G intègre la puce Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Cette dernière, conçue avec une technologie de 4 nm, assure non seulement des performances rapides et fiables, mais garantit également une efficacité énergétique assez importante. Elle se distingue nettement de la génération précédente et propose des fonctionnalités avancées, notamment pour les jeux, grâce à la technologie Snapdragon Elite Gaming. De plus, elle intègre des capacités d'intelligence artificielle, ce qui permet d’améliorer divers aspects, comme la réduction du bruit d'image et la reconnaissance faciale, pour une expérience utilisateur enrichie et efficace.

Quelle configuration pour les photos et quelle autonomie ?

Le POCO X6 5G ne se limite pas à son processeur. Il se distingue également par ses capteurs photo. Ce téléphone dispose de la même configuration technique qu’à l’arrière du POCO M6 Pro. Il y a donc un module photo principal de 64 mégapixels, doté d'un système de stabilisation OIS qui est complété par un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, offrant ainsi une bonne polyvalence photographique. Les utilisateurs peuvent également explorer leur créativité avec une variété de filtres et de cadres, y compris des options rétro et paysage.

Le POCO X6 5G pèse 181 grammes et cela ne l’empêche pas d’intégrer une batterie d’une capacité de 5100 mAh. En outre, elle supporte une charge rapide de 67 watts, ce qui est toujours appréciable pour un mobile de milieu de gamme faisant ainsi mieux que certains téléphones haut de gamme d’autres marques. Cette caractéristique permet à l'appareil d'atteindre sa capacité maximale en seulement 44 minutes, selon la marque.

Un large écran compatible Dolby Vision et un prix contenu

Pour l’écran, on peut compter sur une dalle AMOLED de 6,67 pouces, comme pour le POCO M6 Pro, par exemple avec le support du format HDR et une luminosité maximale annoncée par la marque de 1600 cd/m², ce qui permet de l’utiliser en extérieur, sans gêne. L’écran est certifié Dolby Vision pour profiter du meilleur des rendus des zones sombres et claires dans les films ou les séries diffusées sur les plateformes de streaming. En outre, il profite d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et d’un taux particulièrement élevé de rafraîchissement tactile permettant de prendre l’avantage dans les jeux vidéo. Le téléphone est compatible 5G et Wi-Fi 5. Il supporte également la technologie NFC et dispose d’un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran. Ce dernier est protégé contre les chocs et les rayures grâce à la technologie Corning Gorilla Glass Victus, soit l’une des technologies les plus résistantes à l’heure actuelle. Enfin, notez la présence d’un émetteur infrarouge, comme pour tous les autres mobiles de marque, pour en faire une télécommande universelle. Le smartphone est protégé contre les éclaboussures.

Le téléphone est animé par Android 14 avec une surcouche logicielle HyperOS développée par Xiaomi.

Le POCO X6 5G sera disponible en trois couleurs : noir, blanc ou bleu. La version 8+256 Go sera proposée au prix de 299,90 €. Comptez sur un prix de 329,90 € pour la configuration 12+256 Go et de 369,90 € pour la version 12+512 Go. Les deux dernières configurations bénéficient d’une offre de lancement avec une réduction de 40 €.