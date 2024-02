Les premiers signes visibles d’un lancement imminent pour les Samsung Galaxy A35 5G et Galaxy A55 5G

Avant le lancement des très attendus Galaxy Z Flip6 et Galaxy Z Fold6 dans la seconde moitié de l'année, les smartphones de milieu de gamme, Galaxy A35 et Galaxy A55 ont récemment été repérés dans des bases de données où les téléphones apparaissent généralement avant leur annonce officielle. Plus exactement, ils ont été identifiés sur le site de certification BIS (Bureau of Indian Standards) en Inde. Ils portent les numéros de modèle respectifs SM-A356E/DS et SM-A556E/DS. Cette mention est annonciatrice d’un lancement imminent dans ce pays et plus largement à l’échelle mondiale.

Caractéristiques innovantes des Galaxy A35 et A55

Les deux smartphones seront dotés d’une connectivité 5G. Ils devraient pouvoir supporter deux cartes SIM simultanément permettant de disposer d’un seul mobile pour les appels privés et ceux qui concernent uniquement le travail. Nous ne savons pas encore s’ils seront compatibles avec la technologie eSIM, ce qui permettrait de dématérialiser la carte de l’opérateur.

En outre, les deux nouveaux modèles sont attendus pour apporter certaines innovations jusqu'alors réservées aux téléphones haut de gamme de Samsung. En effet, le Galaxy A55, par exemple, se distinguerait par l'introduction d'un cadre métallique, ce qui serait une première pour la série A. Il embarquerait un ensemble de trois caméras. Il se dit que le mobile profiterait d’un capteur principal de 50 mégapixels avec un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un objectif à macro de 5 mégapixels. Le capteur à selfie serait un module de 32 mégapixels. Il embarquerait un processeur Exynos 1480 couplé au GPU Xclipse 530 basé sur l'architecture RDNA2 d'AMD lui permettant d’offrir de belles performances pour les jeux vidéo.

Quant au Galaxy A35, il serait équipé du processeur Exynos 1380, déjà utilisé dans le modèle Galaxy A54 et offrirait au moins 6 Go de mémoire vive. Il se démarquerait par une caméra arrière améliorée de 50 mégapixels, un design actualisé avec des bordures plus fines et une découpe d'écran de type « poinçon » au niveau du capteur à selfie, remplaçant l'encoche en forme de U du modèle précédent, le Galaxy A34. Les deux appareils, A35 et A55, intégreraient une batterie d’une capacité de 5 000 mAh supportant la charge à 25 watts.

Toutes ces rumeurs demandent des confirmations, mais il semblerait bien qu’il ne reste plus beaucoup de temps à attendre pour les avoir. L’annonce pourrait intervenir dans les prochaines semaines même s’il est peu probable que Samsung mette en avant ces modèles, préférant certainement miser sur les modèles les plus haut de gamme Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra (dont vous pouvez lire notre prise en main) récemment annoncés. Les Galaxy A35 et Galaxy A55 ferraient, ainsi l’objet d’une plus grande attention après le salon.