Résumé MWC2024 : les meilleures nouveautés Smartphones

Lors du MWC 2024, plusieurs smartphones ont été présentés. C’est le cas du Honor Magic6 Pro, le modèle conventionnel (hormis les pliants) le plus haut de gamme de la marque. Il met en avant des spécifications impressionnantes. En effet, il est équipé d'un écran LTPO OLED de 6,8 pouces, offrant une luminosité très forte profitant d’une protection ultra solide grâce à la technologie NanoCrystal Shield, le rendant 10 fois plus résistant aux chutes que le verre standard. Il fonctionne avec le processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, accompagné de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le système d'exploitation est le MagicOS 8.0, basé sur Android 14.

En ce qui concerne la photographie, le Magic6 Pro se distingue avec une configuration triple caméra à l'arrière, incluant un capteur principal de 50 mégapixels avec OIS (stabilisation optique), un téléobjectif périscope de 180 mégapixels avec zoom optique 2,5x et un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels. Il dispose également d'une caméra frontale de 50 mégapixels et d’un capteur 3D ToF avec suivi du regard. Le smartphone est alimenté par une batterie de 5600 mAh, supportant la charge rapide filaire de 80W et la charge sans fil de 66W, avec la possibilité de charge inversée filaire de 5W. Le smartphone Honor Magic6 Pro a été annoncé à un prix de 1299 €, profitant d’une offre de lancement intéressante.

De son côté, le smartphone Honor Magic V2 RSR Porsche Design, dont les caractéristiques techniques étaient connues a vu son prix dévoilé lors du MWC 2024. Il se distingue par son design élégant inspiré de l'automobile, notamment par sa ressemblance avec le capot d'une Porsche 911. Ce modèle pliant au format livre est le fruit d'une collaboration entre Honor et le studio allemand Porsche Design, offrant une expérience utilisateur premium. Comme sa version « classique », le Magic V2, il est le téléphone pliant format livre le plus fin sur le marché, arbore une couleur Agate Grey caractéristique de Porsche. Il intègre un écran OLED LTPO pliant offrant une expérience visuelle exceptionnelle, avec une protection accrue grâce à la technologie Anti-scratch NanoCrystal Shield sur sa coque arrière. Sa batterie au silicium-carbone de 5000 mAh supporte une charge rapide de 66W.

Sinon, il est équipé d’un système triple caméra arrière, offrant une qualité d'image particulièrement intéressante pour divers modes de prise de vue, y compris la photographie de nuit, le zoom et le time-lapse. Le Honor Magic V2 RSR Porsche Design est animé par le processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm et dispose de 16 Go de RAM ainsi que de 1 To de stockage interne, promettant des performances fluides pour toutes les utilisations.

Le Honor Magic V2 RSR Porsche Design est disponible à la précommande avec un prix de 2 699 €.

Les deux « nouveautés » Xiaomi

Xiaomi a dévoilé l’intégralité de sa série Xiaomi 14. Présenté il y a plusieurs mois maintenant sur le marché chinois, le Xiaomi 14 est enfin une réalité chez nous. Il arbore un design compact avec une coque en verre brillante. À l’intérieur, il est animé par un processeur Snapdragon 8 Gen 3 et offre une connectivité de pointe, y compris le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4. Le Xiaomi 14 se distingue par son ensemble de trois caméras conçues en collaboration avec Leica, couvrant une gamme focale de 14mm à 75mm. Il est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un téléobjectif de 50 mégapixels et d’un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels. Il est capable de filmer au format HDR Dolby Vision. Il intègre 12 Go de RAM avec 256 ou 512 Go de stockage et est alimenté par une batterie de 4610 mAh supportant une charge filaire de 90W et une charge sans fil de 50W. Son écran est un modèle CrystalRes AMOLED de 6,36 pouces avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120Hz. Le Xiaomi 14 est disponible pour 999 € en version 12+256 Go et à 1099 € pour la configuration 12+512 Go.

Une vraie nouveauté, cette fois-ci, ce fut l’annonce du Xiaomi 14 Ultra, un modèle résolument orienté vers la photo. Notez qu’on peut lui associer un Photography Kit, composé d’une poignée texturée intégrant une batterie, un bouton de déclenchement pour une meilleure prise en main ainsi que des blocs ronds pour fixer des filtres.

Le Xiaomi 14 Ultra possède un ensemble de quatre caméras arrière, toutes ajustées par Leica, offrant une qualité d'image exceptionnelle. Il inclut un appareil photo principal Sony LYT-900 de 50 mégapixels avec une ouverture variable f/1.63 à f/4.0 et stabilisé optiquement, un téléobjectif Sony IMX858 de 50 mégapixels avec OIS, un appareil photo périscope Sony IMX858 de 50 mégapixels avec OIS, et une caméra ultra-large Sony IMX 858 de 50 mégapixels avec autofocus. Cette configuration offre une flexibilité inégalée pour tout type de photographie, du portrait au paysage, avec une qualité d'image Leica et des filtres logiciels exclusifs. À l'intérieur, le Xiaomi 14 Ultra est alimenté par le processeur Snapdragon 8 Gen 3 avec 16 Go de mémoire vive. Il dispose d’un très grand écran AMOLED de 6,73 pouces incurvé sur les 4 côtés et pouvant atteindre une luminosité record de 3000 cd/m², selon la marque. Comme le Xiaomi 14, il est certifié IP68. Il embarque une batterie d’une capacité de 5300 mAh supportant la charge à 90W filaire et 80W, sans fil. Le Xiaomi 14 est proposé à un prix de 1499 €.

Nubia Flip 5G, le pliant à clapet abordable

L’une des nouveautés les plus intéressantes du salon, outre les modèles haut de gamme, ce fût la présentation du smartphone pliant à clapet par la marque Nubia, le Nubia Flip 5G. Outre son format qui reprend celui des Samsung Galaxy Z Flip5 et Motorola Razr 40 Ultra, par exemple, il a le mérite d’être proposé à moins de 500 €. Cela ne lui empêche pas d’arborer un grand écran OLED pliant de 6,9 pouces offrant une résolution de 1188x2790 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, complété par un écran secondaire circulaire de 1,43 pouce sur le capot supérieur, permettant d'accéder rapidement à des notifications et à des fonctions basiques sans avoir à déplier le téléphone.

Le Nubia Flip 5G est équipé d'un processeur Snapdragon 7 Gen 1 de Qualcomm, avec 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage UFS 3.1, garantissant des performances solides pour les tâches quotidiennes et le multitâche. Le smartphone fonctionne sous Android 13 et inclut un système de caméra composé d'un capteur principal de 50 mégapixels, assisté par un capteur de profondeur de 2 mégapixels pour les portraits, et d'une caméra frontale de 16 mégapixels pour les appels vidéo et les selfies. Il embarque une batterie d’une capacité de 4310 mAh supportant la charge 33W. Il est décliné en violet avec reflets ou doré et sera prochainement disponible en France.

Energizer Ultimate U660S, l’autre mobile pliant à moins de 500 €

Le smartphone pliant Energizer Ultimate U660S a été officiellement dévoilé au MWC 2024, se positionnant comme une option abordable dans la catégorie des téléphones pliants. Le dispositif au format clapet est équipé d'un écran OLED pliant vertical de 6,67 pouces avec une résolution 1080x2400 pixels. Il dispose également d'un écran externe pour l'affichage des notifications et d'autres contrôles rapides. Le U660S est alimenté par le chipset MediaTek Helio G99, accompagné de 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage.

Du côté des caméras, il propose un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra-large de 8 mégapixels et une caméra frontale de 25 mégapixels. Malgré la marque Energizer, connue pour ses batteries de grande capacité, le U660S n'intègre qu'une batterie de 3 400 mAh. Il fonctionne sous Android 14, compatible 4G et sera disponible à partir de novembre au prix de 499 €.

La série TCL 50, de 59 à 149 €

La marque TCL a profité du salon MWC 2024 de Barcelone pour présenter ses nouveaux smartphones d’entrée de gamme. La série 50 de TCL est ainsi composée des modèles TCL 501, TCL 505, TCL 50 SE et TCL 50 5G. Les prix vont de 59 € jusqu’à 149 €. Il embarque des écrans LCD de grande taille avec des chipsets différents selon les modèles dont le plus puissant est le MediaTek Dimensity 6000+. Ils disposent de batterie d’au moins 5000 mAh sauf pour le TCL 501 qui se limite à 3100 mAh. Les smartphones TCL Serie 50 profitent de design tout à fait moderne.

Motorola Rizr, un concept qui se plie à toutes les envies

Enfin, Motorola a présenté au public du MWC 2024 son concept dévoilé lors du Lenovo Tech World, fin octobre 2023. Baptisé Motorola Rizr, il est peu probable qu’il fasse l’objet d’une commercialisation un jour, mais montre le savoir-faire de la marque en matière d’innovation dans le segment de la mobilité.

Le dispositif est un smartphone enroulable que l’on peut porter au poignet offrant un écran de 5 pouces qui peut s'étendre à 6,5 pouces. Ce prototype avancé, encore à l'étape expérimentale fonctionnant sous Android, peut également suivre d’autres formes comme un chevalet pour jouer à deux à un jeu, par exemple ou se positionner idéalement pour les conversations en visio.