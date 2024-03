Toutes les caractéristiques techniques du futur Samsung Galaxy A55 dévoilées avant sa présentation officielle

Il semblerait que Samsung prépare le lancement de ses deux smartphones de milieu de gamme, le Galaxy A35 et le Galaxy A55. Plusieurs rumeurs insistantes et concordant indiquent cela et le site Winfuture a récemment publié ce qui ressemble à l’intégralité de la fiche technique du Galaxy A55.

Décidément, les fabricants de smartphones ont bien du mal à garder le secret concernant leurs futurs modèles. En effet, Samsung, comme bien d’autres, font régulièrement l’objet de fuites, que cela soit sur les designs ou les fiches techniques de leurs appareils. Ainsi, après le Galaxy A35 dont on attend la présentation officielle, peut-être courant mars, c’est au Galaxy A55 d’en faire les frais. Le site Winfuture a publié ce qui pourrait correspondre à l’intégralité de la fiche technique de ce dernier.

Le Galaxy A55 serait donc équipé d’un écran AMOLED de 6,5 pouces avec une définition de 1080x2340 pixels. Cette dalle, capable de monter jusqu'à une luminosité de 1 000 cd/m², promet une très bonne lisibilité même en plein soleil. De plus, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, l'appareil assure une fluidité d'affichage idéale, rendant chaque interaction plus agréable. Encadré d'aluminium, son design soigné autour des boutons latéraux lui confère une allure à la fois moderne et élégante à l’image de son prédécesseur, le Galaxy A54.

Puissance et polyvalence

Au cœur de ce nouveau smartphone, on trouverait le processeur Samsung Exynos 1480, une puce octa-core promettant des performances de haut niveau avec une fréquence maximale de 2,75 GHz. Accompagné de 6 ou 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage interne, extensible via Micro SD jusqu'à 1 To, le Galaxy A55 permettrait de répondre aux besoins de stockage et de multitâche des utilisateurs. Cette flexibilité est complétée par une connectivité moderne, incluant la technologie NFC, le Bluetooth 5.3, le Wi-Fi 6. En outre, comme son prédécesseur, il aurait une certification IP67, assurant une résistance totale à l'eau ainsi qu’à la poussière.

Le Galaxy A55 serait doté d'un appareil photo principal de 50 mégapixels capable d'enregistrer des vidéos en 4K, ainsi que d'un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et d'un objectif macro de 8 mégapixels, cet ensemble promet des clichés particulièrement intéressants. Rappelons que le Galaxy A54 s’appuie sur une configuration de 50+12+5 mégapixels à l’arrière. Le capteur frontal de 32 mégapixels serait identique au précédent pour assurer des selfies et des appels vidéo de haute qualité.

Autonomie et système sous Android 14

Avec une batterie de 5000 mAh supportant la charge à 25 watts, le Galaxy A55 est équipé pour offrir une autonomie prolongée, mais là aussi, peu d’évolution par rapport au Galaxy A54. L’appareil ferait 213 grammes (203 grammes pour le précédent) avec 8,2 mm d'épaisseur. Le système d'exploitation Android 14, couplé à l'interface Samsung One UI 6.1, promet une expérience utilisateur intuitive et personnalisable. À voir si Samsung proposera les mêmes fonctionnalités Galaxy AI que la série S24…

Il se murmure que les Galaxy A55 et Galaxy A35, seront officialisés dès le 11 mars 2024 dans certains pays. Le modèle de base (8+128 Go) serait accessible à 449 €, tandis que la version 12+256 Go serait proposée à 500 €. Encore une fois, toutes ces caractéristiques demandent à être confirmées par la marque lors de la présentation des téléphones.